HBO запустил квест для поклонников "Игры престолов"

Участники за определенное время должны обнаружить шесть тронов, первый из них скрыт в неизвестном лесу. "Шесть тронов. Шесть мест. Кто найдет их первым?" - говорится в сообщении в Twitter.

Телеканал HBO запустил квест для поклонников сериала "Игра престолов". Его можно пройти на специальном сайте .

5 марта на официальном YouTube-канале "Игры престолов" появился первый полноценный трейлер заключительного сезона сериала. Премьера запланирована на 14 апреля. Восьмой сезон будет состоять из шести серий.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года.