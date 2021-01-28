"Русский Иисус Христос" и офицер-романтик. Главные роли Василия Ланового

В детстве Лановой увлекался театром и даже сыграл главную роль в спектакле "Аттестат зрелости" театральной студии при Дворце культуры ЗИЛа, которая стала для него пророческой. После школы он поступил в Театральное училище имени Щукина и на факультет журналистики Московского государственного университета, но посчитал актерство несерьезной для себя профессией, поэтому выбрал МГУ. Однако через полгода он вернулся в Щуку на курс Цецилии Мансуровой. Актриса в нем не ошиблась: Лановой был действительно прирожденным актером, и первая роль в кино не заставила себя ждать.

Невероятно харизматичный и талантливый Василий Лановой был рожден, чтобы стать большим артистом. Его аристократичная внешность и обаяние практически не оставляли режиссерам выбора — актеру с легкостью доставались роли в кино и театре. За более чем полувековую карьеру Лановой сыграл свыше сотни ролей в спектаклях и фильмах. Вспоминаем самые яркие из них.

Режиссер Татьяна Лукашевич пригласила его сняться в фильме "Аттестат зрелости" по пьесе Лии Гераскиной. Молодому актеру, так же, как и когда-то в театральной студии, досталась главная роль — старшеклассника Валентина Листовского, самоуверенного, талантливого, не желающего быть как все, что в советские времена не очень приветствовалось. Весь фильм одноклассники и учителя пытаются переделать практически по-лермонтовски романтического героя. Картина Лукашевич не отличалась художественными изысками, но Лановой настолько органично попал в роль и так свободно вел себя перед камерой, что уже тогда было понятно, что его ждет большое актерское будущее.

"Павел Корчагин" (1956)

Знаковым фильмом для юного артиста стала экранизация романа Николая Островского "Как закалялась сталь" молодых режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова. Лановой снялся в картине еще будучи студентом, правда, на этот раз выбор режиссера пал на него не сразу. Изначально Павла Корчагина должен был сыграть Георгий Юматов, однако тот был взрывного характера и склонен к запоям, поэтому был отстранен от съемок. Пришлось срочно искать кого-то на замену. Лановой с его благородной внешностью и горящим взором идеально подошел на роль "русского Иисуса Христа". После выхода фильма актер стал известен на весь Советский Союз.

"Алые паруса" (1961)

Роль в романтической сказке Александра Птушко далась Лановому легко. В свои 27 лет он был уже популярным и опытным актером и поэтому шел на пробы с полной уверенностью в том, что получит роль возлюбленного Ассоль Грея. И действительно, после проб Ланового все поиски актера на главную роль прекратились — в нем была и артистократичность, и утонченность, и внешность настоящего принца. Сам актер также не был лишен романтических порывов. Так, во время съемок в море Лановой уговорил режиссера раздуть паруса в Ялте, где тогда отдыхала его жена Тамара. Понаблюдать за красивым парусником тогда высыпал весь город, а когда он причалил, с него сошел Лановой и подарил жене букет цветов.

"Полосатый рейс" (1961)

Все помнят комедию про приключения тигров и львов, направляющихся в одесский зоопарк. И все знают знаменитую фразу "Красиво плывут! Вон та группа в полосатых купальниках". Произнес ее именно Лановой, который снялся в фильме Владимира Фетина в непривычной для себя эпизодической роли. Актер сидит в полосатом лежаке с кокетливо повязанным на шее белым платком и модных очках "кошачий глаз". Когда же он понимает, что группа в купальниках — это самые настоящие тигры, он делано ужасается и первым сбегает с людного пляжа. Привыкший к большим ролям Лановой, по своему же признанию, был удивлен предложению Фетина сыграть в этом эпизоде. На что режиссер резонно заметил, что зачастую именно эпизоды делают актеру карьеру. Лановой послушался его и ни разу об этом не пожалел.