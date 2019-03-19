Новая Третьяковка готовится к открытию первой музейной выставки Бориса Голополосова

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Последние приготовления к выставке "Головой о стену. Живопись и графика Бориса Голополосова 1920-1930-х годов" завершаются в Новой Третьяковке. Экспозиция, которая примет первых посетителей 22 марта, включает около 40 живописных и более 60 графических работ.

"Борис Голополосов - один из самых интересных художников в советском модернизме двадцатых-тридцатых годов, - сказала ТАСС заведующая отделом живописи первой половины ХХ века Третьяковской галереи Татьяна Ермакова. - В экспозиции представлены работы, созданные им в наиболее яркий период творчества, до того как Московский областной союз советских художников (МОССХ) в 1938 году исключил его из своих рядов как представителя "чуждых течений" в ходе кампании по борьбе с "формализмом". Это первая столь полная музейная выставка, посвященная его творчеству".

Уникальный свидетель

В картинах Голополосова, отметила куратор, "отсутствует пафос, присущий заказной живописи тех лет". "Это эпоха глазами ее честного, искреннего свидетеля, - подчеркнула собеседница. - И, прежде всего, это относится к наиболее драматичным его работам - "Человек бьется головой о стену", завершенной в 1937 году, и созданной в это же время картине "Тупик".

Эти работы, никогда ранее не представленные на выставках, не без основания сравнивают с известной серией картин Эдварда Мунка "Крик" (Skrik, 1893-1910), считающейся символом экспрессионизма. "Но происхождение отчаяния, читающегося на этих полотнах, разное, - считает Ермакова. - У норвежца Мунка это страх рубежа веков, ощущение крика, пронзающего природу. Русский мастер задает вопрос о том, как жить дальше в атмосфере репрессий".

С наступлением тридцатых картины Голополосова перестали допускать на выставки, рассказал научный сотрудник галереи и исследователь творчества художника Сергей Фофанов. "Он не был арестован, но психологические репрессии неминуемо должны были сломить его, уничтожить как художника", - считает историк искусства. По его словам, экспозиция привлекает внимание именно к работам этого периода. "История сталинизма, репрессий до конца не изучена, тем более в изобразительном искусстве, - заметил Фофанов. - Творчество Бориса Голополосова в этом отношении во многом уникально".

В странствиях по России

Голополосов родился в 1900 году в Архангельске в дворянской семье инженера-путейца. Его отец Алесандр Иванович в молодости увлекался левыми идеями, был дружен с Германом Лопатиным, переводчиком "Капитала" Карла Маркса, вступил в РСДРП, но в 1923 году вышел из партии. После переезда семьи в Москву Борис учился в частной гимназии, затем - в училище живописи, ваяния и зодчества. Тогда же окончательно определился его выбор: в те годы он получил и музыкальное образование - по классу скрипки и фортепиано, и все же выбрал живопись.

В знаменитом ВХУТЕМАСе, Вторых государственных свободных художественных мастерских, его наставником был Александр Шевченко, поклонник творчества Сезана. Каждую субботу Голополосов приходил в Музей нового западного искусства, подолгу оставаясь у полотен Гогена, Ван Гога. Но особенно близки были ему экспрессионисты. Они отражали дух времени, и это было созвучно его собственным настроениям.

"Как художник он был очень автобиографичен, и сюжеты его полотен - это все, что пережито им лично, собственный опыт", - отметил Фофанов. Картины "Борьба за знамя" (1928), "Восстание"(1927) написаны по личным воспоминаниям о событиях в Ярославле и Москве, происходивших на его глазах. "Он был сильным выразителем эпохи, и значимые ее события, как можно судить по дневникам, всегда пропускал через себя", - подчеркнул исследователь.

В 1923 он проектировал павильон "Винторг" на 1-й Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве, создавал росписи на сюжеты греческой мифологии. Тогда же был приглашен на первую выставку станковых художников. В начале тридцатых участвовал в художественном оформлении столицы к октябрьским и майским торжествам. Каждую осень ездил на Каспий, чтобы выходить с рыбаками в море в осеннюю путину. Выезжал в командировки на Днепрострой, на другие стройки. И всегда брал в дорогу этюдник.

Рукописи не горят

Сегодня его картины находятся Третьяковской галерее, музеях Архангельска, Вологды, Нукуса, в частных коллекциях и семейном собрании. Готовя выставку, кураторы познакомились с дневниками художника, сохраненными его племянницей, московским археологом Татьяной Арсеньевой. Рукописи не горят, и записи передают атмосферу, в которой он создавал свои картины в конце тридцатых.

Вновь представить некоторые из них публике - да и то лишь выборочно и очень кратко - ему удалось лишь в 1979 году, спустя четыре десятилетия после исключения из МОССХа. Это произошло на однодневной выставке "Художники первой пятилетки", которую смогла организовать исследователь советской довоенной живописи, подвижница Ольга Ройтенберг. Работать он не прекращал до смерти в 1983 году.

"Эта первая большая музейная выставка осуществляется на частные пожертвования, - отметил Сергей Фофанов. - Среди тех, кто оказал большую поддержку, хочу назвать прежде всего московского мецената Вадима Аминова, увлеченного творчеством и судьбой Голополосова".

В апреле, как сообщил историк искусства, должен выйти в свет каталог работ художника. Он станет первым столь обширным научным исследованием, посвященным Голополосову. Выставка в Новой Третьяковке будет проходить до 2 июня.