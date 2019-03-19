Награду BraVo для Монтсеррат Кабалье вручили ее дочери в Москве

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Организаторы II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo передали награду за вклад в мировое классическое искусство дочери испанской оперной дивы Монтсеррат Кабалье - Монтсеррат Марти-и-Кабалье. Церемония вручения премии в области классического искусства проходит во вторник на Исторической сцене Большого театра, передает корреспондент ТАСС.

"Мы просим Монтсеррат Марти принять премию BraVo за вклад в мировую музыкальную культуру, которую мы не успели вручить ее маме - невероятной Монтсеррат Кабалье", - объявила ведущая церемонии Елена Север.

Монтсеррат Марти в ответ поблагодарила организаторов и заметила, что ее мать всегда "очень любила Россию, российских композиторов".

В кулуарах певица рассказала журналистам, что впервые посетила Москву в 1992 году вместе с матерью и с тех пор была в этом городе неоднократно. "Мое последнее выступление с мамой случилось также здесь, в Кремлевском дворце в июне [прошлого года]", - вспомнила она.

Монтсеррат Марти исполнила на церемонии арию Лауретты из оперы "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини. "Я выбрала эту арию, потому что моя мама пела ее множество раз. В последние годы мы пели ее дуэтом, хотя она сольная. Надеюсь, Пуччини простил бы нас", - пошутила она.

Монтсеррат Кабалье

Монтсеррат Кабалье родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. Мировая известность пришла к ней в 1965 году, когда она заменила певицу Мэрилин Хорн в опере Гаэтано Доницетти "Лукреция Борджиа" на сцене Карнеги-холла. Всего в репертуаре певицы свыше 125 оперных партий. Кабалье отмечена несколькими премиями Grammy, в том числе за лучшее вокальное соло (1969).

В 1980-е годы певица сотрудничала с вокалистом группы Queen, музыкантом Фредди Меркьюри (1946-1991). В 1988 году вышел их совместный альбом, его заглавная песня - Barcelona - стала одним из двух гимнов Летних Олимпийских игр в каталонской столице 1992 года.

Кабалье умерла 6 октября 2018 года в больнице в Барселоне. Ей было85 лет.