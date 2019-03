Хелен Миррен отметила творчество танцовщика Сергея Полунина

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Обладательница премии "Оскар" Хелен Миррен является поклонницей российского танцовщика украинского происхождения Сергея Полунина. Об этом британская актриса рассказала в кулуарах вручения II международной профессиональной музыкальной премии BraVo в Москве.

"Это сложный вопрос, - сказала Миррен, отвечая корреспонденту ТАСС на вопрос о любимом российском артисте. - Я думаю, Сергей Полунин невероятный артист, но у вас так много великих артистов, что сложно выбрать кого-то одного".

Актриса описала российское классическое искусство как "страстное, эмоциональное".

Сергей Полунин исполнит во вторник вечером танец на композицию ирландского музыканта Hozier "Take Me To Church". "Это то, куда балет должен двигаться: к соединению разных стилей, поп- и классической музыки", - пояснил он свой выбор журналистам.

Церемония вручения премии BraVo в области классического искусства проходит во вторник на Исторической сцене Большого театра.