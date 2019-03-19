"Нуреев" стал "Балетом года" по версии премии BraVo

"Когда я была совсем юной девочкой, я хотела стать балериной. Я читала много книг о балерине Павловой и хотела быть как она, особенно когда узнала, что восторженные зрители распрягли ее лошадей и сами впряглись в карету, - поделилась Миррен. - Я открыла себе другой путь на сцену, но моя глубочайшая любовь к балету осталась со мной навсегда <...> Сегодня я так взволнована, будто возвращаюсь в два своих потерянных дома: Россию, родину моих предков, и балет, мою любовь с юности".

Награду принял исполнитель заглавной партии в постановке Владислав Лантратов. "Я взял с собой программку с премьеры. Я хочу назвать те имена, без которых это событие не состоялось бы: Илья Демуцкий, Юрий Посохов и Кирилл Серебренников", - сказал он в ответном слове, поблагодарив также генерального директора ГАБТ Владимира Урина и попечителей театра.