Дирижерскую палочку Римского-Корсакова и издание с его автографом выставят в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Одну из дирижерских палочек композитора Николая Римского-Корсакова и издание начала XX века с оставленной им памятной надписью представят на выставке в Санкт-Петербурге. Экспозиция, открывающаяся в среду в Государственном музее-памятнике "Исаакиевский собор", приурочена к 175-летию со дня рождения выдающего русского композитора, сообщили в пресс-службе учреждения.

"Будет экспонироваться одна из дирижерских палочек композитора, хранящаяся в фондах Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства. Дирижерская деятельность Римского-Корсакова, активно пропагандировавшего произведения русских композиторов, имела важное просветительское значение. Представленную на выставке дирижерскую палочку Николай Андреевич использовал в своей концертной деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы.

На выставке также будет демонстрироваться клавир (переложение для пения с фортепиано) первого издания оперы "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" от 1906 года, который предваряют "Замечания к постановке и исполнению" самого Римского-Корсакова и "Замечания к тексту" автора либретто четырех его опер Владимира Бельского. Сам композитор преподнес это издание в дар своему ученику и будущему зятю Максимилиану Штейнбергу, оставив на нем свой автограф.

В Исаакиевском соборе посетители также смогут увидеть семейную икону "Спас Вседержитель" из собрания Государственного дома-музея Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине. Отмечается, что, по семейному преданию, жившие там родители композитора благословили этой иконой на брак его старшего брата - мореплавателя и исследователя Дальнего Востока Воина Римского-Корсакова. Ею же был благословлен на брак его внук в 1917 году.

Музыкальные вечера

Выставка откроет цикл мероприятий музея-памятника "Исаакиевский собор" к юбилею Римского-Корсакова. Вечером в среду на его площадке состоится общедоступный концерт, на котором выступят Архиерейский хор Тихвинской епархии под управлением регента Дмитрия Жуйкова и ансамбль ручных колокольчиков "Перезвоны" под руководством Ольги Железниковой.

Праздничную программу под общим названием "Русский гений" продолжит вечер духовной музыки композитора и его учеников, который состоится в соборе 22 марта. Их произведения прозвучат в исполнении Концертного хора Санкт- Петербурга под управлением заслуженного артиста России Владимира Беглецова. Завершит цикл 24 марта концерт Архиерейского хора Свято-Троицкой Александро-Невской лавры под руководством Дмитрия Стефановича, на котором публика сможет услышать редко исполняемые произведения Римского-Корсакова и его учеников.

Римский-Корсаков и Петербург

Почти вся жизнь Николая Римского-Корсакова (1844-1908 годы) прошла в Санкт-Петербурге, где им были созданы оперы "Садко", "Сказка о царе Салтане", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Золотой петушок" и многие другие произведения. В квартире, где он жил, открыт мемориальный музей с уникальным собранием подлинных предметов быта XIX века, личных вещей и рукописей композитора.

Римский-Корсаков многие годы был ведущим профессором Петербургской консерватории, где воспитал плеяду блестящих композиторов. Рядом со зданием консерватории, которая носит его имя с 1944 года, установлен памятник композитору. На его родине - в Тихвине под Петербургом - проводится Международный конкурс молодых оперных певцов имени Римского-Корсакова, открывший много вокальных дарований.

Композитор активно сотрудничал с Императорским Мариинским театром, где впервые были поставлены семь из 15 его опер. 17 марта Мариинский театр открыл фестиваль "Римский-Корсаков 175", который охватит Санкт-Петербург, Владивосток, Владикавказ и Москву.