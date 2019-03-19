Виторган и "Несчастный случай" представят спектакль-фантасмагорию "В городе Лжедмитрове"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Режиссер и актер Максим Виторган, лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев в среду впервые покажут спектакль-фантасмагорию "В городе Лжедмитрове" на сцене московского Дома культуры им. Зуева, сообщила пресс-служба проекта.

Изначально с идеей постановки выступил Кортнев, который определяет ее жанр как "фантасмагория о любви и ненависти в городе мутантов".

В центре сюжета - история об Антоне, который, не добившись больших успехов на столичной музыкальной сцене, возвращается в родной город Лжедмитров 25 лет спустя. Закрытый наукоград живет по своим правилам: ни въехать, ни выехать из него "невозможно физически и запрещено законодательно", как это удалось Антону - он и сам уже не помнит. Герой возвращается по приглашению мэрии на родину, чтобы выступить на Дне города, который по традиции совпадает с днем выборов старого нового мэра.

"Все события и персонажи в этой истории вымышлены, но не случайны. Все аналогии, возникающие в вашей голове, остаются на вашей совести", - отмечается в релизе постановки.

Спектакль "В городе Лжедмитрове" станет дебютом на драматической сцене для музыкантов "Несчастного случая". На время подготовки спектакля, с конца декабря, группе пришлось практически отказаться от концертной деятельности. Помимо самой постановки, результатом работы станет альбом песен из спектакля. К участию также пригласили актеров Сергея Белоголовцева, Наталью Вдовину, Кристину Бабушкину.

После премьерных показов 20 и 21 марта спектакль можно будет увидеть 3, 4, 15 и 16 апреля.