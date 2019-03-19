Гала-показ шести ведущих российских модельеров состоялся на Неделе моды в Москве

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова/. Гала-показ ведущих российских дизайнеров, обладателей приза "Золотой манекен" Вячеслава Зайцева, Валентина Юдашкина, Ирины Крутиковой, Игоря Чапурина, Татьяны Парфеновой и Виктории Андреяновой состоялся в рамках Недели моды в Москве, которая проходит с 19 по 24 марта, передает корреспондент ТАСС.

Неделя моды в российской столице проходит в 25-ый раз, в связи с этим перед началом показа зрителям был представлен короткий ролик, пересказывающий четверть века истории мероприятия. Президент Ассоциации высокой моды и прет-а-порте Александр Достман в приветственном слове поблагодарил всех, кто помогал ему создавать Неделю моды.

"Я хочу сказать спасибо Славе Зайцеву. Мне кажется, вся наша мода в долгу у этого человека, все началось с него. Хочу сказать спасибо моему другу, партнеру Валентину Юдашкину, этот человек 25 лет назад уговорил меня заниматься организацией показов. И получилось то, что получилось. Это удивительно, когда дизайнер сделал все для того, чтобы молодые дизайнеры, не такие известные, как он, стали очень известными мэтрами, и при этом не завидовал, не ревновал. Это величайшее достижение для творческого человека", - отметил он.

Он также поблагодарил остальных участников шоу. "Все они обладатели "Золотого манекена". Нам удалось всех их собрать, все с удовольствием откликнулись", - сказал Достман. - Тогда они были в начале пути, а сегодня они очень известные дизайнеры".

Одним из гостей мероприятия стала модельер Ольга Якубович, перед началом она рассказала ТАСС, что ей интересен новый формат шоу. "Организацией Недели моды занимаются мои друзья, я хочу увидеть все воочию. Это совершенно новый формат, совершенно все по-новому. После Миланской недели моды я могу сравнить: все выполнено на очень достойном уровне. Я в ожидании шоу Валентина Юдашкина, я уверена, что все будет потрясающе", - поделилась она.

Классика и провокация

Первым представил свою коллекцию Зайцев. В нарядах моделей прослеживались народные мотивы, мэтр использовал разноцветные меха, кружево, украсил платья и пиджаки вышивкой с традиционными узорами. На закрывающей модели было надето струящееся золотое платье.

Выходы моделей Крутиковой предварило выступление народной артистки РФ Илзе Лиепы, во время которого на ней было одеяние песочного цвета, повторяющее крылья птицы. Таким образом дизайнер обыграла логотип бренда. Крутикова показала парчовые пальто, легкие вельветовые накидки базовых оттенков, а также контрастные сочетания ярко-голубого и зеленого верха с розовым низом.

Преобладающим цветом в коллекции Чапурина стал черный. Монохромные образы в этом цвете дизайнер дополнил босоножками серебряного и золотого цвета. Модели также прошлись в золотом, красном платьях и серебряном футуристичном костюме.

Четвертая часть шоу - показ Парфеновой - оказалась наиболее провокационной. Наряды женской коллекции демонстрировали юноши. Они прошлись по подиуму под ремикс композиции Филиппа Киркорова "Зайка моя". Парфенова использовала черный и белый цвет для образов, а также украсила их принтами с костями и фразами из песни, звучащей в качестве фона.

Образы, созданные Андреяновой, отсылали к нарядам знаменитых икон стиля, в том числе супруги 35-го президента США Жаклин Кеннеди и британской королевы Елизаветы II. Классические фасоны дизайнер преподнесла в цветах фуксии, желтом и голубом. Среди аксессуаров выделялись крупные банты на шеях моделей, а также маленькие короны на лбу и на самой одежде.

Закрывал шоу Юдашкин. Мэтр облачил моделей в монохромные пальто базовых оттенков и яркие перчатки, красные и синие. Другие модели вышли в стеганых куртках и пиджаках с меховыми воротниками. В коллекцию Юдашкина вошли и вечерние образы: сверкающие платья мини и макси, украшенные плоскими и объемными аппликациями.

"С учетом того, что я из прошлого века, привыкла к классическим моделям, я не все приняла, - поделилась с ТАСС своим мнением о показе заслуженная артистка РСФСР Ангелина Вовк. - Я с удовольствием посмотрела на модели Славы Зайцева. Во всяком случае, все интересно, лучшие модельеры были представлены на этом показе. И ведь каждая новая модель дает толчок для развития моды".

Зайцев был награжден призом "Золотой манекен" на Неделе высокой моды в Москве в 1995 году, Крутикова - в 1996 году, Юдашкин - в 1997 году, Парфенова - в 1999 году. Чапурин получил приз два раза: в 2002 и в 2003 годах.

