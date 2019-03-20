Большой театр на Камерной сцене поставил оперы американского композитора Менотти

МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) на своей Камерной сцене, носящей имя выдающегося оперного режиссера Бориса Покровского, поставил две одноактные оперы "Телефон" и "Медиум" известного американского композитора Джана Карло Менотти. В среду состоится генеральная репетиция проекта, премьерные показы которого пройдут 22, 23 и 24 марта, сообщила ТАСС пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

"На нашей Камерной сцене состоится премьера спектакля, объединившего в одно целое оперы Джана Карло Менотти "Телефон" и "Медиум", - сказала собеседница агентства. По ее словам, поставил этот спектакль молодой режиссер Александр Молочников - и это многое обещает: современный и несколько эксцентричный взгляд, сюрпризы и неожиданные повороты. "Для начала к зрителям обратятся с "пугающей" просьбой не отключать мобильные телефоны", - заинтриговала пресс-атташе.

Со своей стороны, режиссер Александр Молочников подтвердил, что объединил в одном спектакле два абсолютно разных, непохожих друг на друга сочинения. "Телефон" - восхитительно жизнерадостная опера-шутка, - сказал он. - "Медиум" - опера совсем другого толка, она только начинается как розыгрыш. Некая Мадам Флора выдает себя за экстрасенса и проводит спиритические сеансы на дому (на самом деле, конечно, вводит в заблуждение доверчивых клиентов). Во время одного из таких сеансов события вдруг выходят из-под контроля, что приводит к довольно-таки неприятным последствиям".

Режиссер подчеркнул, что объединил две оперы в одну историю с общим сюжетом и героями, к тому же "переместив" ее из середины XX века в наши дни. "Так, в нашем спектакле появились "сквозные" герои, партии которых поручены одним и тем же солистам. Два персонажа из "Телефона" - девушка и молодой человек, пытающийся пробиться через телефонные звонки и объясниться ей в любви, - становятся соучастниками в "постановке" мнимого спиритического сеанса. Девушка оказывается дочерью Мадам Флоры, ее молодой человек - немым юношей Тоби, который сначала, не произнося ни звука, вынужден будет признаваться в своих чувствах с помощью "киборга" ("Телефон"), а во время спиритического сеанса именно ему придется отвечать за техническую сторону процесса ("Медиум"), - пояснил замысел постановки Молочников, добавив, что зрители тоже смогут подключиться к действию с помощью sms, посланных со своих мобильных телефонов.

По словам режиссера, две оперы объединяет и общее пространство, которое создал в спектакле известный архитектор Сергей Чобан.Чрезвычайно востребованный как в Германии, так и в России (давно живет на две страны), он является автором более 20 крупных проектов. К его завоеваниям относятся знаменитые здания в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе и других городах Германии, а также в Москве, в числе которых башня "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" (проект разработан совместно с Питером Швегером) и в Санкт-Петербурге - например, бизнес-центр "Бенуа" и "Набережная Европы". "Вот такой мастер выступил сценографом нашего спектакля", - отметил режиссер.

В постановочную группу также вошли архитектор Агния Стерлигова, художник по костюмам Мария Данилова. За дирижерским пультом - Алексей Верещагин. В спектакле заняты солисты ГАБТ и приглашенные артисты драматических театров.

О Менотти и его операх

Из биографии композитора Джана Карло Менотти (1911-2007 годы) известно, что он писал свои "бестселлеры" в непростое для американской оперы время, которой в 40-е годы прошлого столетия приходилось завоевывать аудиторию в жесткой конкурентной борьбе с мюзиклом и прочими массово популярными жанрами. Стремясь привлечь публику в оперный театр, композиторы и продюсеры стали в первую очередь осваивать камерную сцену: открывались театры при университетах и малые коммерческие театры. Интересы Менотти в это время также были сосредоточены на камерном жанре.

Ограничив себя рамками небольшой сцены, требующей более близкого, непосредственного контакта со зрителем, он экспериментировал с разными инструментальными составами, искал новые тембры, выразительные приемы игры и пения, создавал театр не просто увлекательный, но захватывающе эмоциональный, способный "заразить" широкую публику. В общей сложности на счету Менотти 25 опер. Он также писал либретто, руководил постановками спектаклей на театральной сцене и в киностудии.

"Медиум" впервые был сыгран любительской труппой 8 мая 1946 года на сцене театра Брандера Мэтьюза при Колумбийском университете. К следующему сезону композитор по принципу контраста - в качестве веселой и жизнерадостной прелюдии - сочинил оперу "Телефон" (полное название "Телефон, или Любовь на троих"). Совместная премьера двух опер состоялась 18 февраля 1947 года в театре "Хекшер" в Нью-Йорке. Успех был беспрецедентным, что открыло им путь на Бродвей.

Уже через пару месяцев - 1 мая 1947 года - прошла премьера в бродвейском театре "Этель Бэрримор". Однако на сей раз фортуна отвернулась: несколько дней спектакли шли при полупустых залах. Пока рекламу им не сделал Артурo Тосканини, дирижер "номер один" в США. Он не просто посетил представление, а пришел на него несколько раз. И все последующие спектакли уже пошли с аншлагом.

Впоследствии и "Телефон", и "Медиум" стали одними из самых популярных опер в Соединенных Штатах. Через три года после бродвейской премьеры в Риме был снят фильм-опера по "Медиуму", который был удостоен премии на Каннском фестивале.

В России оперы ставились раздельно: в 1978 году в Казани впервые прозвучал Телефон", а в 1979-м году в Ленинграде на сцене Малого театра оперы и балета (ныне - Михайловский театр) был исполнен "Медиум". Большой театр на своей Камерной сцене объединил две оперы в одном спектакле, как и было первоначально задумано композитором.