Отдельные музеи античности и христианства планируется создать в "Херсонесе Таврическом"

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Программа развития музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе предполагает создание музеев античности, Византии и христианства, а также археологического научного центра, сообщила ТАСС и. о. директора Государственного историко- археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова.

Ранее на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя Морозова озвучила идею создания специальной программы, чтобы поддержать развитие музеев на полуострове. В нее руководитель музея-заповедника предложила включить научные изыскательские, археологические работы, возможность проводить экспертизы, создавать проекты по реставрации, реновации, музеефикации и популяризации культурного и исторического наследия Крыма и Севастополя.

"Музей хранит в себе величайшую память, каждый год мы принимаем множество находок, артефактов, проводим большую реставрационную работу. Мы понимаем, что нам надо идти дальше, развивая свои экспозиционные площади, развивая науку. Поэтому у нас есть очень большая мечта - создание музея истории античности, музея истории Византии. Мы хотим исполнить давнишнюю мечту наших предшественников - создание музея христианства, о котором мечтали еще до революции", - сказала Морозова.

Она добавила, что также в "Херсонесе" намерены создать археологический научный центр, который стал бы научно-исследовательской базой не только для ученых, но и для студентов, педагогов, работников музеев.

"Он будет оснащен лабораториями, реставрационными мастерскими, экспозиционными площадями, которые позволят демонстрировать артефакты и предметы после реставрации и удивлять наших гостей новыми выставочными проектами. И, конечно, он позволит вести научную работу: появится конференц-зал, будет доступен необходимый материал, который будет способствовать развитию археологической науки на базе "Херсонеса Таврического", - уточнила Морозова.