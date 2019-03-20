Фильмы-победители кинофестиваля Arctic open покажут на арктическом форуме в Петербурге

АРХАНГЕЛЬСК, 20 марта. /ТАСС/. Фильмы-победители II Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open покажут в рамках культурной программы V Международного арктического форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в Санкт-Петербурге 9-10 апреля. Об этом сообщила ТАСС директор кинофестиваля Тамара Статикова.

"Зрители смогут посмотреть фильм, который победил в номинации "Документальное кино" - это "Великий северный путь", который рассказывает о путешествии Семена Дежнева - первооткрывателя пролива между Евразией и Северной Америкой, а также художественный фильм из Якутии "Царь-птица". Эти фильмы наиболее полно отражают концепцию кинофестиваля, посвященного Арктике", - сказала Статикова.

Фильм "Царь-птица" идет на якутском языке с русскими и английскими субтитрами, он рассказывает историю, как в 1930-годы в глухой якутской тайге у пожилой пары в доме поселился орел. На фестивале Arctic open картина получила специальный приз "За умение видеть в малом большое" и диплом "За уникальный актерский дуэт".

Кроме показов, 9 апреля пройдут творческие встречи с авторами: режиссером фильма "Царь-птица" Эдуардом Новиковым и режиссером фильма "Великий северный путь" Леонидом Кругловым.

II Международный фестиваль стран Арктики Arctic оpen проходил в Архангельске с 6 по 9 декабря, в конкурсной программе были представлены 53 фильма в трех номинациях: игровое, документальное и короткометражное кино. Проект Arctic оpen стал одним из победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества. Фильмы конкурсной и внеконкурсной программы посмотрели более 5 тыс. человек.