Умер оперный певец Сергей Балашов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Оперный певец Сергей Балашов умер в ночь на среду в Москве на 48-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, ведущим солистом которого артист был на протяжении 20 лет.

"Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко с глубоким прискорбием сообщает, что минувшей ночью на 48-м году жизни скончался ведущий солист оперной труппы театра Сергей Балашов", - говорится на сайте.

Сообщается, что артист пришел пришел в театр в 1998 году. Среди его ролей - Ленский в "Евгении Онегине", Альфред в "Травиате", Неморино в "Любовном напитке", Вертер в одноименной опере Массне, Альмавива в "Севильском цирюльнике", Гофман в "Сказках Гофмана".

Панихида состоится 21 марта на Основной сцене, в 11:00. Похоронен артист будет на родине, в Ярославской области.