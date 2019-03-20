В Москве пройдет научная конференция и концерт к 90-летию со дня рождения Эдисона Денисова

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Научная конференция, концерт и творческая лаборатория для молодых музыкантов пройдут 2 и 4 апреля в Москве в честь 90-летия со дня рождения Эдисона Денисова - композитора, представителя русского музыкального авангарда. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Союза композиторов РФ.

"Мы организуем ряд мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения Эдисона Денисова - выдающегося композитора ХХ столетия, чья музыка является неотъемлемой частью отечественной музыкальной культуры", - сказал собеседник агентства.

В частности, 2 апреля в Научно-творческом центре электроакустической музыки Московской консерватории состоится научная конференция "Эдисон Денисов: Россия и Франция". По завершении мероприятия запланирован концерт, в рамках которого московский ансамбль современной музыки исполнит сочинения композитора для камерного состава. Среди них - партитуры, ставшие классикой отечественного авангарда: Соната для саксофона и фортепиано, "Пение птиц", "DSCH", а также редко исполняемая музыка - "Два дуэта" для бас-кларнета и виолончели, музыка к мультфильмам.

"Девиз конференции "Россия и Франция" можно было бы сделать общим для Дней Денисова, проходящих в Москве, ведь программы концертов и научных докладов отражают оригинальный творческий путь мастера, сумевшего стилистически истинно русские корни вплести в контекст французской культуры двадцатого столетия", - рассказала журналистам профессор Московской консерватории Галина Григорьева.

Продолжением мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения композитора, станет исполнительская лаборатория, которая пройдет 4 апреля. Это будет своего рода мастер-класс, во время которого под руководством солистов ансамбля "Студия новой музыки" молодые музыканты из Российской академии музыки имени Гнесиных узнают об особенностях исполнения вокальных и камерно-инструментальных партитур Денисова. Практические занятия предварит лекция о творчестве композитора, подготовленная музыковедом Екатериной Купровской.

Таким образом, по словам генерального директора Союза композиторов РФ Карины Абрамян, творчество Денисова будет представлено в разных ракурсах. "Научная конференция осветит новые аналитические аспекты, обзорная лекция даст основные ключи к пониманию его художественного мира, в лаборатории для молодых исполнителей солисты "Студии новой музыки" поделятся опытом интерпретации с молодыми коллегами, а программа концерта будет включать целую палитру камерных сочинений Денисова, от наиболее известных партитур до новейших транскрипций", - заключила Абрамян.