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Умер актер Анатолий Адоскин

Ему был 91 год
Анатолий Адоскин Павел Смертин/ТАСС
Описание
Анатолий Адоскин
© Павел Смертин/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Народный артист России Анатолий Адоскин умер на 92-м году жизни в Москве, сообщает театр имени Моссовета.

"Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 20 марта 2019 года на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин. Дата и время прощания будут сообщены дополнительно", - сообщается на сайте театра.

Анатолий Адоскин снимался в фильмах "Два капитана", "Девчата", "Семь стариков и одна девушка" и других, играл в театре имени Моссовета, "Современнике" и "Ленкоме", а также преподавал в Школе-студии МХАТ. В 1996 году ему было присуждено звание Народного артиста России. Супруга актера - балерина, заслуженный деятель искусств РСФСР Ольга Тарасова, дочь Мария имеет степень кандидата филологических наук и проживает в США.

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