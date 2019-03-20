Власти Ленобласти просят отдать коллекцию Набокова из Швейцарии в музей в Рождествено

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился в Министерство культуры РФ с просьбой оказать содействие в том, чтобы коллекция вещей Владимира Набокова, которую готов передать России из Швейцарии зарубежный фонд писателя, попала в музей-усадьбу Набокова в селе Рождествено.

"Я подготовил обращение в адрес министра культуры РФ о том, что Ленинградская область готова принять в дар эти экспонаты - это 300 коробок личных вещей Набокова, в том числе фотографии и архивные документы - чтобы это представить на обозрение туристам, которые приезжают в Рождествено", - сказал Дрозденко в среду журналистам.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что "ранее о намерении передать личные архивы писателя на безвозмездной основе сообщили представители Литературного фонда". В обращении губернатора речь идет о том, чтобы постоянно или временно принять коллекцию личных вещей писателя в государственном музее-усадьбе Владимира Набокова в Рождествено, отметили в пресс-службе.

Как рассказал журналистам Дрозденко, архивом в Швейцарии распоряжается литературный фонд Набокова, который выразил желание передать его в дар российскому музею, хранящему память о Набокове.

"Хочу сказать, что в Ленинградской области есть музей-усадьба Рождествено, где находится музей Набокова. Там долгие годы существует экспозиция, которая рассказывает о творчестве нашего великого земляка <...>. Сейчас проект реставрации музея-усадьбы прошел экспертизу. Было бы, конечно, здорово после реставрации открыть новую экспозицию из тех вещей, которые мы могли бы принять в дар от литературного фонда в Монтре", - сказал Дрозденко.

Музей в Рождествено Ленинградской области был создан в 1957 году, в феврале 1988 года музей получил название "Рождественский историко-литературный и мемориальный музей В. Набокова". В фондах музея хранится 1789 предметов. Среди них - фотографии, документы из семьи Рукавишниковых-Набоковых: альбомы семейных фотографий Рукавишниковых 1896-1898 годов.