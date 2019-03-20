Источник: полиция проверит спектакль "Кантград" Театра.doc на экстремизм

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом Главного управления МВД по Москве проверят спектакль Театра.doc "Кантград" в связи с жалобами граждан, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

"Сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом в связи с жалобами граждан посетили накануне театральную студию "Дети райка", где артисты Театра.doc сегодня должны были играть пьесу "Кантград". Сотрудники правоохранительных органов довели до руководства студии, что проводят проверку спектакля на экстремизм", - рассказал собеседник агентства.

Режиссер спектакля Анастасия Патлай подтвердила ТАСС, что сотрудники полиции приходили в студию "Дети райка", разговаривали с ее руководством и назвали спектакль "неблагонадежным". "Мы перенесли показ спектакля в музей и Центр имени Андрея Сахарова, чтобы не подставлять студию, а также во избежание лишних проблем на этой площадке", - отметила она. Режиссер опровергла, что ее постановка содержит признаки экстремизма. По ее словам, "сотрудники полиции никаких официальных документов о проверке на экстремизм не показали".

Патлай уточнила, что "Кантград" - это историческая документальная пьеса, поставленная впервые в 2016 году по воспоминаниям советских спецпереселенцев после Великой Отечественной войны. Действие происходит в Кенигсберге, который после войны стал Калининградом. "Это история любви советского офицера и немки, которую он спасает от выселения", - подчеркнула режиссер.

В связи с тем, что Театр.doc остался без помещения с осени 2018 года, артисты играют на различных московских театральных площадках.