Netflix показал трейлер нового сезона "Очень странных дел"

Netflix представил трейлер третьего сезона фантастического сериала "Очень странные дела" (Stranger Things).

В начале ролика можно увидеть знакомых, но уже немного позврослевших героев сериала. Кто-то из них произносит, что они "больше не дети".

Затем закадровый голос говорит, что одно лето может изменить все, и на экране появляются потусторонние миры и монстры.

Третий сезон "Очень странных дел" выйдет 4 июля, в День независимости США. Этот праздник будет также упомянут и в новых сериях.

Действие сериала происходит в середине 1980-х годов в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана. В первом сезоне, который вышел в 2016 году, юные герои фильма расследуют загадочное исчезновение своего друга Уилла (Ной Шнапп). Позже к ним на помощь приходит девочка по имени Эллевен (Милли Бобби Браун), обладающая сверхъестественными способностями. Второй сезон вышел годом позже и посвящен попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первой части. Действие третьего сезона разворачивается в середине 1985 года.