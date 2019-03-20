МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Народный артист России, музыкант, продюсер Михаил Турецкий вошел в состав Общественного совета Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает в среду пресс-служба музея.

"Содействие патриотическому воспитанию молодежи, сохранение исторической памяти, усиление взаимодействия с ветеранскими и молодежными организациями страны - важная и ответственная миссия, которую мы с коллективами "Хор Турецкого" и "Сопрано" многие годы реализуем через наши проекты", - отметил Турецкий, чьи слова приводятся в сообщении.

В состав Общественного совета Музея Победы входят государственные и общественные деятели, ветераны войны, известные деятели искусств. Среди них - Борис Галкин, Владимир Долгих, Франц Клинцевич, Василий Лановой, Сергей Рязанский, Владимир Шаманов и другие.