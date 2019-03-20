В Москве отреставрировали комплекс зданий и сооружений станции "Пресня"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реставрационные работы фасадов столичного "Жилого дома", входящего в комплекс зданий и сооружений станции "Пресня", завершились и были приняты Мосгорнаследием. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

"Департамент культурного наследия города Москвы официально принял итог ремонтных работ, проведенных в памятнике по адресу: Магистральная 3-я ул., дом 26, стр. 1. Здесь находится объект культурного наследия регионального значения", - говорится в сообщении.

Здание выполнено в стиле эклектики. За время существования его фасады практически не перестраивались и поэтому сохранили исторический облик, однако заметно обветшали.

"Специалисты тщательно расчистили кирпичную кладку от поздних слоев краски, провели ее вычинку и просушили. Также были устранены все трещины, отремонтирован декор, установлены металлические отливы и окрашены стены", - сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, чьи слова цитирует пресс-служба.

Станция "Пресня" входит в ансамбль Московской окружной железной дороги, которая была построена в начале ХХ века. Поскольку Московская окружная имела государственное значение, к участию в проекте привлекли лучших российских инженеров и архитекторов. Станции создавались по индивидуальным проектам, в стиле, свойственном эпохе модерна. В ходе проектирования был создан единый оригинальный стиль зданий и станций Окружной дороги - краснокирпичные здания с белой отделкой и черепичной крышей.