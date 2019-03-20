"Гоголь-центр" начал продажу билетов на концерты-посвящения Алле Пугачевой

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Московский театр "Гоголь-центр" открыл продажу билетов на концерты-посвящения Алле Пугачевой, отмечающей 15 апреля 70-летие. Автором идеи является руководитель театра, режиссер Кирилл Серебренников, концерты пройдут 24 и 25 апреля, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"Мы открыли продажу билетов", - сказала собеседница агентства.

Как говорится на сайте театра, концерт-посвящение будет включать известные и неизвестные песни из репертуара Пугачевой 1970-1980-х годов, их новые интерпретации, неожиданные аранжировки.

В концерте "Наша Алла" примут участие артисты "Гоголь-центра": Один Байрон, Рита Крон, Никита Кукушкин, Филипп Авдеев, Александр Горчилин, Мария Селезнева, Светлана Мамрешева, Екатерина Стеблина, Мария Поезжаева, Ян Гэ, Риналь Мухаметов, а также - Юлия Пересильд, Антон Севидов (Tesla Boy) и Манижа, Сергей Сироткин, группа "Звери".

Музыкальный руководитель программы - Андрей Поляков. Автором идеи и режиссером проекта выступил Кирилл Серебренников, который находится под домашним арестом по делу "Седьмой студии".