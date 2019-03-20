Украина прекратила культурный обмен с 29 крымскими музеями

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Украина ввела санкции против 29 музеев Крыма, заявив о прекращении с ними культурного обмена и научного сотрудничества. Об этом говорится в опубликованных в среду обновленных санкционных списках, утвержденных указом президента Петра Порошенко.

Под запрет, в частности, попали музеи "Херсонес Таврический", "Судакская крепость", "Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия", "Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя", "Ливадийский дворец-музей", "Центральный музей Тавриды", "Киммерия М. А. Волошина", "Историко-археологический музей-заповедник "Калос Лимен" и другие.

Ограничения предполагают "прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, совместных развлекательных программ". В частности, запрещены обмен музейной информацией, проведение совместных научных исследований, совместная подготовка музейных сотрудников. Также предполагаются "иные санкции".

В среду, 20 марта 2019 года, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, проведении выборов в республиках Донбасса, а также в другой "антиукраинской" деятельности.