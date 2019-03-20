Мариинка в третий раз соберет виртуозов на Международный фестиваль арфы "Северная лира"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Виртуозы из восьми стран Европы, Азии и Америки примут участие в Третьем международном фестивале арфы "Северная лира", который открывается в четверг в Мариинском театре. В течение четырех дней фестивальные вечера пройдут на Новой сцене и в Концертном зале театра, сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинки.

"В Концертном зале Мариинского театра и камерных залах Мариинского-2 с 21 по 24 марта пройдет Третий международный фестиваль арфы "Северная лира", где вместе с российскими музыкантами примут участие арфисты из Франции, Бельгии, Испании, Чехии, Японии, Китая и Канады. Россия представлена артистами петербургских оркестров (Мариинского театра, Филармонии, Михайловского театра, театра "Санктъ-Петербургъ Опера"), музыкантами из Москвы, Екатеринбурга и Петрозаводска", - рассказали в пресс-службе, отметив, что посвящение фестиваля остается неизменным - памяти арфистки и мецената Йоко Нагаэ Ческины, благодаря которой реализованы многие проекты Мариинского театра.

В программу войдут как классические сочинения для арфы соло, в ансамбле и с оркестром, так и музыка современных авторов. Несколько сочинений, написанных специально для фестиваля, будет исполнено впервые. Так, солистка Петербургской филармонии Анна Макарова сыграет на закрытии пьесу Евгения Петрова "Гора света", посвященную 80-летию маэстро Юрия Темирканова. Эдуард Кипрский специально для этого вечера написал трио "Сон Клеопатры".

На открытии фестиваля в Концертном зале Мариинки выступят девять арфистов и Симфонический оркестр театра под управлением Кристиана Кнаппа, прозвучат сочинения Франсуа-Адриана Буальдьё, Педро Хосе Бланко, Вячеслава Круглика, Андре Капле, Элиаса Пэриш-Алварса. Один из вечеров посвящен 110-летию со дня рождения легендарной арфистки, народной артистки СССР Веры Дуловой. Ее ученица, ныне профессор Российской академии музыки им. Гнесиных Наталья Шамеева проведет лекцию-концерт с участием солистов оркестра Большого театра. Специальная программа посвящена памяти петербургского композитора Бориса Тищенко, много писавшего для арфы, в этом году ему исполнилось бы 80 лет.

Концерт-закрытие фестиваля "Арфа+" даст возможность услышать инструмент в различных сочетаниях - в ансамбле арф, со струнными и духовыми инструментами, с голосом и оркестром. Среди участников гала-вечера 16 арфистов, вокалистки Мария Баянкина (сопрано) и Айгуль Хисматуллина (сопрано), брасс-ансамбль "Seven+" и Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Заурбека Гугкаева. В программе - сочинения композиторов разных музыкальных эпох.

По словам арфистки оркестра Мариинского театра, организатора фестиваля Софьи Кипрской, в программу вошли также хореографические номера в постановке Веры Арбузовой с участием Юлии Махалиной. "Мне кажется, по своей красоте и благородству арфа близка балету, и неслучайно она так часто звучит в балетных партитурах", - сказала Кипрская.

Арфа в руках молодых

Традицией "Северной лиры" стали мастер-классы именитых музыкантов. В этом году их проведут Яна Боушкова (Брюссельская консерватория, Лондонский королевский музыкальный колледж) и Изабель Перрен (Королевская академия музыки Осло, Норвегия). На фестивале также выступит молодое поколение музыкантов - воспитанники петербургских музыкальных школ и училищ в возрасте 7-15 лет и студенты Петрозаводской консерватории.