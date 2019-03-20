Театр Калягина "Et Cetera" превратится в "Город Калягинск"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Московский театр "Et Cetera" под руководством народного артиста РФ Александра Калягина в четверг вечером будет переименован в "Город Калягинск". Так называется новый арт-проект, который положит начало творческим вечерам с участием талантливых музыкантов и деятелей культуры, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Сегодня у нас состоится презентация нового арт-проекта, получившего название "Город Калягинск", и первое представление в "Городе Калягинске" состоится "На улице Бориса Березовского", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, выдающийся пианист с мировым именем Борис Березовский выступит с сольной программой в первом отделении, а во втором отделении к нему присоединятся его друзья, среди них: Александр Гордон и ансамбль "Вольница", Стас Намин, Влад Маленко, Андрей Котов, ансамбль "Сирин". "Естественно, что и сам "градоначальник" Александр Калягин примет участие в этом импровизационном театрально-музыкальном вечере", - заверила представитель пресс-службы "Et Cetera".

Основатели "Города Калягинска"

Александр Калягин не скрывает восторга по поводу новой затеи.

"Я всегда восхищался пианистом Борисом Березовским, а когда он вдруг появился в нашем театре и рассказал о своей идее строить "Артгородки", то удивил и восхитил меня вновь", - признался артист. - Мне казалось, что все великие музыканты, кроме своего искусства, не думают ни о чем другом. А тут такой альтруизм, такое благородство, такое стремление сделать нечто очень важное для других. Меня это просто потрясло, и я ни секунды не раздумывая, предложил ему сделать презентацию своего проекта в нашем театре".

Калягин подчеркнул, что 21 марта Борис Березовский будет играть целое отделение. "Это великая удача для всех, кто в этот день окажется в нашем театре. А потом к Березовскому присоединятся его талантливые друзья, и я уверен, что и эта часть будет очень интересной и, к тому же, веселой", - заявил худрук театра "Et Cetera" и по совместительству градоначальник "Города Калягинска".

Свою версию основания "Города Калягинска" изложил и Борис Березовский. "Проект "Артгородок" чаще всего вызывает улыбку, хотя и не злую, но все-таки улыбку, - заметил музыкант. - Утопия - так думают почти все. Может, так подумал и Александр Калягин, когда я пришел к нему в театр и рассказал о нашем проекте".

По словам пианиста, Калягин вслух ничего не сказал, просто предложил устроить у себя в театре презентацию проекта. "А у моего талантливого и немного авантюрного друга Влада Маленко родилась идея проводить в театре "Et Cetera" арт-сезоны. И так возник наш первый артгородок - "Калягинск", - рассказал музыкант.

Сегодня "На улице Бориса Березовского" состоится первый вечер. Дополнением к нему станет развернутая в фойе театра фотовыставка, приуроченная к открытию общественного движения "Артгородок для всех".