В Париже открылась выставка советского искусства Rouge

ПАРИЖ, 21 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Мечты конструктивистов, развивавшиеся на фоне большевистской революции, и реализм конца 1930-х - начала 1940-х - как и почему менялось советское искусство демонстрирует выставка "Rouge. Art et utopie au pays des Soviets" ("Красный. Искусство и утопия в Стране Советов 1917-1953"), открывшаяся в среду в экспозиционном центре Гран-Пале. Список экспонатов разнообразен: от картин и кинолент до интерьеров и театральных постановок.

Вся экспозиция разделена на две части: по сути, граница проходит между двумя эпохами: до и после Иосифа Сталина. Так, если на первом этаже - атмосфера революционных призывов и стремления к смелым экспериментам по воплощению идей о коммунистическом обществе, то второй этаж, по сути, весь посвящен "социалистическому реализму" - направлению в искусстве, которое пришло на смену авангардизму и прочим веяниям по инициативе Сталина, который в 1929 году окончательно укрепился на вершине советской власти. Суть его заключалась в возвращении к классической школе живописи с точки зрения техники, однако сюжеты должны были подчеркивать социалистическую концепцию общества.

Многие произведения, особенно сталинской эпохи, по словам организаторов, никогда раньше не выставлялись во Франции. Десятки экспонатов предоставили российские музеи, в том числе Пушкинский, Третьяковская галерея, Русский музей, Государственный исторический музей и другие, а также центр современного искусства имени Жоржа Помпиду и ряд других европейских учреждений.

Почему СССР, и как отреагировали музеи в РФ

Комиссар выставки Николя Льюччи Гутников пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС, что его интерес к творчеству советских художников, режиссеров и прочих деятелей вызван, прежде всего, стремлением показать то, каким образом политический проект помог создать совершенно особенную форму искусства. "Поэтому я и заинтересовался - не только ради картин, которые могут понравиться, вроде Кандинского, Малевича - а ради размышлений на тему коммунистического строя в России, который оказал очень точное влияние на искусство и художников, которые хотели или которым пришлось сопровождать этот проект нового общества", - пояснил он.

Гутников также положительно отозвался о сотрудничестве с российскими музеями, которые предоставили большинство экспонатов. "Честно, они оказались очень щедрыми, открытыми. Были предметы, которые я не смог заполучить, поскольку они выставлялись в ваших музеях в этот момент. Но [в целом] все было прекрасно", - добавил он.

Единственное, о чем комиссар отозвался с сожалением, так это о выставочном зале: по его словам, из-за "небольших" размеров выставочного пространства, он не смог привезти некоторые крупные полотна. "Это огромные социалистические картины. Я хотел показать самые большие, но из-за размеров залов на первом этаже, куда мы хотели их поставить [это не удалось]," - рассказал он.

Выставка организована Объединением французских музеев (RMN) и Национальным музеем современного искусства имени Жоржа Помпиду в галерее выставочного центра Гран-Пале и продлится до 1 июля 2019 года. Кроме того, в аудитории выставочного центра будут проходить встречи с философами и искусствоведами, которые будут подробно обсуждать развитие советского искусства, а также будут проводиться концерты с участием учеников государственной консерватории Франции и показы кинофильмов той эпохи.