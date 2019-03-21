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Дэвид Линч запустил онлайн-курс по созданию кино

В лекциях режиссер, в частности, расскажет о процессе создания сценария, подборе актеров и работе с ними на съемочной площадке
'MasterClass/YouTube'

Кинорежиссер Дэвид Линч запустил онлайн-курс по созданию кино и креативному мышлению. Цикл из 13 уроков опубликован на платформе MasterClass.

В лекциях Линч расскажет о своем подходе к созданию фильмов, в частности, о том, как искать новые идеи, нарушать правила, о процессе создания сценария, подборе актеров и работе с ними на съемочной площадке. Бонусный 13-й урок посвящен трансцендентальной медитации.

Курс стоит 6995 рублей. При покупке подписки за 13990 рублей в год будут доступны видеокурсы от режиссеров Мартина Скорсезе и Спайка Ли, Джоди Фостер, актеров Натали Портман, Стива Мартина, Хелен Миррен, писателей Дэна Брауна, Маргарет Этвуд и других.

Дэвид Линч - представитель американского независимого кино, обладатель "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за вклад в мировой кинематограф. За свою карьеру снял 10 полнометражных картин, большинство из них, такие как "Человек-слон" (The Elephant Man, 1980), "Синий бархат" (Blue Velvet, 1986), "Дикие сердцем" (Wild at Heart, 1990), стали классикой кино. Наибольшую популярность ему принес сериал "Твин Пикс" (Twin Peaks, 1990-1991). 

Теги
СШАЛинч, Дэвид
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