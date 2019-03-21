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Год театра в России

"Король Лир" драмтеатра Удмуртии будет претендовать на шесть номинаций "Золотой маски"

Билеты на единственный московский показ удмуртского "Короля лира", который состоится на сцене театра Владимира Маяковского 25 марта, почти все распроданы

ИЖЕВСК, 21 марта. /ТАСС/. Государственный Русский драматический театр Удмуртии представит в основной программе театральной премии "Золотая маска" спектакль "Король Лир", который претендует на победу сразу в шести номинациях, сообщил ТАСС главный режиссер театра Яков Ломкин.

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"Шесть номинаций - такого никогда не было еще в Удмуртии, да и мало какой театр может похвастаться сразу шестью номинациями, в том числе таких как лучший спектакль - драма большой формы, лучшая режиссерская работа, лучшая главная мужская роль - за роль короля Лира, лучшая мужская роль второго плана - за роль Эдмонда, за сценографию и костюмы и отдельная номинация - за работу художника по свету", - сказал он.

Спектакль по мотивам шекспировской трагедии "Король Лир" в прочтении удмуртского театра является современной интерпретацией классического материала. 

"Очень просто, но при этом развернуто, многослойно, глубоко и очень выразительно. Идеальная простота в костюмах и по свету замечательная работа, и актерски спектакль очень состоятельный", - отметил Ломкин.

Состоявшаяся в 2017 году в Удмуртии премьера спектакля сразу привлекла внимание публики к нестандартной постановке. "У нас в Ижевске образованного театрального зрителя пока не так много, но тем не менее он растет. <...> К концу сезона повышенный интерес к спектаклю прошел, потом после номинации на "Золотую маску" <...> вернулась волна зрительского интереса", - сказал главный режиссер театра. Ломкин подчеркнул, что труппа благодарна за то, что их работу высокого оценили организаторы престижной российской театральной премии. "Получим или нет премию, уже не так важно, в конце концов, не ради "Золотых масок" мы работаем", - сказал он. Между тем, билеты на единственный московский показ удмуртского "Короля лира", который состоится на сцене театра Владимира Маяковского 25 марта, почти все распроданы.

По его словам, в Ижевске снимать спектакль из репертуара не собираются: именно "Король Лир" стал ключевой в истории театра постановкой и существенно изменил репертуарную палитру. На афишах драмтеатра уже появились "Гамлет", "Тартюф" и другие спектакли в современном прочтении.

О театре и премии

Государственный русский драматический театр был организован в Ижевске в сентябре 1935 года. Собственное здание со зрительным залом на 760 мест у театра появилось в 1946 году, в 1961 году ему было присвоено имя писателя и общественного деятеля Владимира Короленко. В 2011 году театр переехал в отреставрированное здание бывшего дворца культуры "Ижмаш".

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.

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