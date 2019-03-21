"Король Лир" драмтеатра Удмуртии будет претендовать на шесть номинаций "Золотой маски"

"Шесть номинаций - такого никогда не было еще в Удмуртии, да и мало какой театр может похвастаться сразу шестью номинациями, в том числе таких как лучший спектакль - драма большой формы, лучшая режиссерская работа, лучшая главная мужская роль - за роль короля Лира, лучшая мужская роль второго плана - за роль Эдмонда, за сценографию и костюмы и отдельная номинация - за работу художника по свету", - сказал он.

Спектакль по мотивам шекспировской трагедии "Король Лир" в прочтении удмуртского театра является современной интерпретацией классического материала.

"Очень просто, но при этом развернуто, многослойно, глубоко и очень выразительно. Идеальная простота в костюмах и по свету замечательная работа, и актерски спектакль очень состоятельный", - отметил Ломкин.

Состоявшаяся в 2017 году в Удмуртии премьера спектакля сразу привлекла внимание публики к нестандартной постановке. "У нас в Ижевске образованного театрального зрителя пока не так много, но тем не менее он растет. <...> К концу сезона повышенный интерес к спектаклю прошел, потом после номинации на "Золотую маску" <...> вернулась волна зрительского интереса", - сказал главный режиссер театра. Ломкин подчеркнул, что труппа благодарна за то, что их работу высокого оценили организаторы престижной российской театральной премии. "Получим или нет премию, уже не так важно, в конце концов, не ради "Золотых масок" мы работаем", - сказал он. Между тем, билеты на единственный московский показ удмуртского "Короля лира", который состоится на сцене театра Владимира Маяковского 25 марта, почти все распроданы.

По его словам, в Ижевске снимать спектакль из репертуара не собираются: именно "Король Лир" стал ключевой в истории театра постановкой и существенно изменил репертуарную палитру. На афишах драмтеатра уже появились "Гамлет", "Тартюф" и другие спектакли в современном прочтении.

О театре и премии

Государственный русский драматический театр был организован в Ижевске в сентябре 1935 года. Собственное здание со зрительным залом на 760 мест у театра появилось в 1946 году, в 1961 году ему было присвоено имя писателя и общественного деятеля Владимира Короленко. В 2011 году театр переехал в отреставрированное здание бывшего дворца культуры "Ижмаш".

"Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства. Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов.