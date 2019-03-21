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Бурятия до 2021 года направит на культуру более 1,8 млрд рублей дальневосточной субсидии

Большая часть средств пойдет на строительство здания Национального музея в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии направят до 2021 года на развитие сферы культуры в республике более 1,8 млрд рублей дальневосточной субсидии, выделенной региону по решению Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Бурятии.

14 марта подкомиссия под председательством вице-премьера РФ, полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева одобрила План социального развития центров экономического роста Бурятии, в него включены 73 мероприятия на 6 млрд рублей. Деньги республика получит в период с 2019 по 2021 год

"Бурятия до 2021 года на строительство и ремонт 10 учреждений культуры получит более 1,8 млрд рублей дальневосточной субсидии", сообщили в пресс-службе.

Большая часть средств - порядка 1,4 млрд рублей - пойдет на строительство здания Национального музея в Улан-Удэ. Также будут построены новые дома культуры в отдаленных районах Бурятии: Окинском, Баунтовском эвенкийском, в двух селах Еравнинского района, Центр культурного развития появится в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района. "На средства дальневосточной субсидии будет также проведен капитальный ремонт трех объектов в Селенгинском, Кабанском, Тункинском районах республики и в городе Улан-Удэ - это Музыкально-гуманитарный лицей им. Д. Аюшеева", - добавили пресс-службе.

В начале ноября 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Республики Бурятия и Забайкальского края из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ (ДФО). На эти два региона уже начали распространятся механизмы поддержки и преференции, действующие на Дальнем Востоке.

Выделенная Бурятии так называемая дальневосточная субсидия направлена развитие социальной сферы. Большая часть мероприятий, на которые будут потрачены средства, - это строительство и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений - школ, детских садов. Кроме того, это мероприятия в сфере спорта, здравоохранения, социальной защиты и системы ЖКХ.

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