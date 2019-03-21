Студия Никиты Михалкова планирует пригласить Милу Йовович для съемок фильма "Чемпион мира"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Продюсер Леонид Верещагин и режиссер Алексей Сидоров представили будущий фильм студии "Тритэ" Никиты Михалкова с бюджетом 550 млн рублей о матче за звание чемпиона мира по шахматам 1978 года. Для съемок в фильме планируют пригласить актрису Милу Йовович, рассказали они в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино.

"Мы откроем новую страницу в спортивном и шахматном кино. Есть идеи по поводу звезд международных, нам было бы интересно поработать с Милой Йовович", - сказал Сидоров.

По словам Верещагина, поскольку в картине будут заняты популярные артисты и культовый режиссер, создатели будущего фильма просят у фонда 350 млн рублей. "Мы расскажем историю об одном из самых драматичных матчей на звание чемпиона мира по шахматам - советское время, 1978 год, [советский, а ныне российских шахматист Анатолий] Карпов стал [двенадцатым] чемпионом мира после того, как [американский шахматист, одиннадцатый чемпион мира Роберт] Фишер отнял это [звание] у советской шахматной школы, которая доминировала в течение четверти века, и Карпов стал чемпионом мира, так и не сыграв с Фишером", - рассказал продюсер.