Джаз-гитарист Стэнли Кларк даст два концерта в России

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Четырехкратный обладатель премии Grammy, джазовый бас-гитарист Стэнли Кларк 17 апреля выступит в Московском международном Доме музыки и на следующий день - в театре "Мюзик-Холл" в Санкт-Петербурге, рассказал в беседе с ТАСС накануне гастролей музыкант.

"Мы везем московской и петербургской аудитории наш музыкальный микс, на который оказали влияние так много стилей со всего мира: джаз, рок, африканский и индийские мотивы, фанк - вот только некоторые из них", - сказал Кларк, отметив, что для своей группы собрал "молодых виртуозов".

По словам джазмена, музыке вообще свойственно "перекрестное опыление". "Мы все живем в мире, где сосуществует множество вещей. Если посмотреть внимательнее на музыку, то становится ясно, что в ней, да и вообще в искусстве много "перекрестного опыления", - подчеркнул он.

Прошлым летом музыкант представил новый альбом The Message. "Это европейский альбом, большая часть музыки для него создавалась в Европе, - пояснил Кларк. - Нам удалось добиться настоящего "братства" при его создании. Это очень важно, потому что иногда путешествия и шоу мешают сфокусироваться на записи".

Пионер джаза

Стэнли Кларк родился в Филадельфии в семье певицы, участницы церковного хора. Свое музыкальное образование начал с игры на скрипке, но вскоре понял, что с таким маленьким инструментом выглядит курьезно (в 12 лет Кларк уже был выше 1,8 м) и выбрал бас-гитару.

За более чем 45-летнюю карьеру пионер джаз-фьюжна Кларк сотрудничал с такими музыкантами, как Арета Франклин, Стиви Уандер, Куинси Джонс, Арт Блэйки, Пол Маккартни, Кит Ричардс, группа The Police, Херби Хэнкок и другие. "Я никогда не думаю о различиях в людях, я всегда ищу точки соприкосновения, - отметил Кларк. - Не думаю, что между этими музыкантами есть драматические отличия".

"Я всегда стремлюсь играть с разными мастерами, это вызов для меня, то, что повышает ставки", - признался басист.

Сейчас Кларк выступает с собственной группой, в которую вошли клавишники Бека Гочиашвили, Кэмерон Грейвс, барабанщик Майкл Митчелл. В качестве приглашенных исполнителей с командой выступают битбоксер Даг Е. Фреш, трубач Марк Айшем и саксофонист Дуг Уэбб.

В качестве продюсера и композитора, Кларк создал музыку к нескольким телесериалам и популярным голливудским фильмам, среди которых "Ребята по соседству", биографический фильм о Тине Тернер "На что способна любовь", "Перевозчик", "Ромео должен умереть", "Пассажир 57".