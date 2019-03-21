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Данила Козловский планирует снять фильм о катастрофе в Чернобыле

Продюсер Александр Роднянский отметил, что в России еще не было серьезной картины, рассказывающей об аварии на чернобыльской АЭС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Актер и режиссер Данила Козловский и продюсер Александр Роднянский представили будущий фильм о катастрофе в Чернобыле "Опасная вода". О проекте они рассказали в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино.

"Мы предлагаем вам проект, связанный с самой чернобыльской катастрофой. У нас никогда не было серьезной картины, рассказывающей о Чернобыле. Мы хотим сделать ленту максимально впечатляющую, аттракционную, эмоциональную, которая может предложить зрителям возможность плакать, переживать, а иногда даже смеяться", - сказал Роднянский.

Планируется, что Козловский также сыграет главную роль в фильме. "С моей точки зрения - это одно из самых драматичных событий не только в истории нашей страны, но и в истории ХХ века. После аварии 26 апреля возникла угроза еще более мощного взрыва, и трое инженеров во главе с Борисом Барановым своими действиями предотвратили угрозу взрыва, для меня это история подвига, и хочется, чтобы об этом многие узнали", - сказал Козловский.

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