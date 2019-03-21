Бекмамбетов планирует выпустить фильм о Герое Советского Союза Девятаеве в 2020 году

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов планирует выпустить фильм о Герое Советского Союза, летчике-истребителе Михаиле Девятаеве в феврале 2020 года. О проекте он рассказал в четверг во время очной защиты проектов кинокомпаний, претендующих на господдержку от Фонда кино.

Согласно информации на представленной презентации, на роль Девятаева планируется пригласить актера Данилу Козловского.

"Это абсолютная авантюра - мы планируем выпустить фильм в прокат в феврале 2020 года. Мы очень хотим успеть ко дню, когда случилось это событие [героический побег из концлагеря], это было в феврале 1945 года и на будущий год ему исполняется 75 лет", - сказал он. "Мы люди опытные, вдруг все сложится так, что мы все-таки это сделаем, потому что дата очень хорошая и правильная. Хотя качество, конечно, важнее", - отметил режиссер.

Михаил Девятаев 13 июля 1944 года был сбит, отражая вражеский авианалет в районе Львова. Летчик был взят в плен и помещен в концлагерь на острове Узедом (Германия). 8 февраля группа из десяти заключенных во главе с Девятаевым, дождавшись ухода техников и убив охранника, захватила бомбардировщик Heinkel He 111 H-22 и покинула на нем территорию лагеря.