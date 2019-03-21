Путин отметил просветительскую и благотворительную миссию "Транссибирского арт-фестиваля"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям VI международного фестиваля искусств "Транссибирский арт-фестиваль". Соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

"Ваш форум всегда проходит на высокой творческой ноте и по праву славится богатейшим репертуаром и громкими именами участников. Преодолевая огромные расстояния и расширяя границы своего присутствия, он знакомит российских и зарубежных зрителей с шедеврами музыкальной классики и премьерным исполнением произведений современных композиторов. И конечно, подлинным украшением фестиваля являются выступления мастеров балетного, оперного, театрального искусства", - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул важность просветительской деятельности форума и отметил его значимый вклад в развитие международных гуманитарных связей и укрепление доверия и взаимопонимания между людьми. "Уверен, что эти замечательные, наполненные радостью творчества и дружеского общения дни надолго запомнятся и участникам форума, и его гостям", - добавил Путин.

VI Транссибирский арт-фестиваль открывается в четверг 21 марта в Новосибирске и продлится до 22 апреля. Мероприятия российской части форума состоятся в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени и Тобольске, а также в городах Новосибирской области и Красноярского края. Зарубежная часть маршрута пройдет в США, Японии, Южной Корее, Австрии и Франции с июня по декабрь 2019 года. Фестиваль проводится с 2014 года, в 2018 году на площадки фестиваля приехало более 50 солистов и пять коллективов из 16 стран мира.