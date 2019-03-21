{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пиотровский рассказал о том, что больше всего угрожает музеям

Гендиректор Эрмитажа уточнил, что речь идет о пожарах, кражах и терроризме
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Пожары, терроризм и кражи на сегодняшний день являются главными угрозами для музеев, сообщил журналистам в четверг глава Союза музеев России, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"У музея три главных риска: пожары, террористические акты и кражи, - сказал он. - Надо понимать, что стопроцентно минимизировать риски можно, только закрыв все музеи".

Как пример работы против этих угроз Пиотровский привел оперативную реакцию на сообщения о минировании учреждений. "Сегодня мы не открывали Эрмитаж, потому что в очередной раз поступили сигналы (и не только в Эрмитаж) о минировании. Мы все... проверяем", - заметил он.

Ранее в четверг сообщалось, что здание Эрмитажа было закрыто на вход в связи с сообщением о минировании. Людей эвакуировали. После проверки на безопасность музей вновь открыли, сообщение оказалось ложным.

Теги
РоссияПиотровский, Михаил Борисович
Тютчев, Высоцкий и Асадов. В День поэзии пользователи соцсетей делятся любимыми стихами
Всемирный День поэзии отмечается 21 марта
Читать полностью