Полотна Моне, Ренуара и Гогена из собрания меценатов Щукиных покажут на выставке в Москве

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Картины Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Гогена и другие произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из коллекции мецената Сергея Щукина и его братьев представят на выставке в Государственном музее изобразительных искусств (ГМИИ) им. Пушкина с 18 июня по 15 сентября. Об этом сообщила в четверг директор музея Марина Лошак на пресс-конференции, посвященной проекту.

"Мы решили вспомнить, говоря об этой выставке, обо всем коллекционерском контексте на примере семьи Щукиных. <...> Мы назвали выставку "Щукин. Биография коллекции", не биография человека, а биография коллекции, в которой все совместилось. Мы представим более 450 произведений, это будет трудная задача, для которой нам понадобится весь музей, все его пространство. Весь второй этаж мы отдаем истории Щукиных, вход в музей, вся аура музея, все будет работать на разогреве, Щукин - наш главный герой", - отметила она.

В экспозицию войдут полотна Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров, творивших в различных художественных направлениях конца XIX - начала XX веков, от импрессионизма до модернизма. Работы для проекта, помимо Пушкинского музея, предоставили Государственный Эрмитаж, Государственный исторический музей, Государственный музей Востока, Музеи Московского Кремля, Государственный музей керамики и Усадьба Кусково XVIII века, Музей изобразительных искусств Будапешта. Из Эрмитажа, в том числе, будет привезена картина Матисса "Танец", написанная для особняка Щукина в Москве, полотно очень редко покидает музей.

Государственный Эрмитаж в свою очередь подготовит проект "Великие русские коллекционеры. Братья Морозовы", который пройдет с 20 июня по 6 октября. Проект продемонстрирует 140 произведений из собраний братьев Михаила и Ивана Морозовых, среди них 109 - из коллекции Эрмитажа, а 31 - из ГМИИ. Посетители увидят полотна Моне, Ренуара, Сезанна, Гогена, Матисса, Пикассо, среди которых два портрета Жанны Самари кисти Ренуара, один - из Эрмитажа, другой - из Пушкинского музея.

Коллекции Щукиных и Морозовых соединятся на выставках летом 2019 года, а в 2020 году собранные Морозовыми шедевры будут представлены в Париже в Фонде Louis Vuitton.