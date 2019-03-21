Русский музей покажет на выставке шесть крымских видов Куинджи, включая "Ай-Петри"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Русский музей откроет 22 марта мини-выставку работ Архипа Куинджи крымской серии, на которой покажет шесть картин, включая "Ай-Петри. Крым", сообщили в пресс-службе музея.

"22 марта в Садовом вестибюле Михайловского дворца открывается камерная выставка работ А. И. Куинджи, посвященных природе Крыма. Среди шести картин, представленных на выставке, будет и знаменитая работа художника "Ай-Петри. Крым". После этого картина отправится на комплексную реставрацию", - говорится в сообщении.

Картина "Ай-Петри. Крым" оказалась в центре внимания общественности после ее кражи с выставки в Третьяковской галерее в январе. Выставка работ Куинджи в Москве проходила с 6 октября 2018 года по 17 февраля 2019 года. На ней было представлено более 180 избранных произведений художника из коллекции Третьяковской галереи, Русского музея, 19 крупнейших региональных собраний, а также музеев Азербайджана, Белоруссии и из частной коллекции.

27 января из экспозиции была похищена картина "Ай-Петри. Крым", на следующее утро подозреваемого в краже задержали, полотно нашли на стройке в Одинцовском районе Подмосковья и вернули на выставку. В конце февраля картину доставили в Русский музей вместе с остальными экспонатами, предоставленными музеем для выставки в Москве.

После оценки состояния картины музейные специалисты допустили ее к дальнейшему экспонированию, но приняли решение отправить ее на реставрацию сразу после показа на временной выставке в Русском музее, в коллекцию которого она входит, но не выставляется в постоянной экспозиции.

Архип Иванович Куинджи (1842-1910) - пейзажист лирико- романтического направления, один из самых ярких русских художников XIX столетия, автор полотен "Лунная ночь на Днепре", "Красный закат над Днепром", "Березовая роща" и др. Картина "Ай-Петри. Крым" из собрания Государственного Русского музея датируется 1890-ми годами. Полотно размером 39 на 53 сантиметра выполнено маслом на бумаге и холсте. Русский музей обладает обширной коллекцией произведений Архипа Куинджи, в фондах хранится 418 его произведений.