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Тютчев, Высоцкий и Асадов. В День поэзии пользователи соцсетей делятся любимыми стихами

Всемирный День поэзии отмечается 21 марта
Описание
© Александр Рюмин/ТАСС

21 марта во всем мире отмечается День поэзии. В честь праздника проект Культура.РФ запустил акцию и призвал пользователей сети поделиться любимыми произведениями, используя хэштег #деньпоэзии.

Артисты, политики и общественные деятели снимают видео, на которых читают стихи и рассказывают о любимых поэтах. 

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Возможно, вы не знали, но сегодня Всемирный День поэзии. Праздник отмечают во всех уголках планеты. МХАТ им. Горького присоединился к акции, посвященной самому поэтическому Дню на земле, и вместе с Сергеем Пускепалисом начинает марафон стихотворением Михаила Аркадьевича Светлова «Перемены»: С первого пожатия руки Как переменилось все на свете! Обручи катают старики, Ревматизмом мучаются дети, По Севану ходят поезда, В светлый полдень зажигают свечи, Рыбам опротивела вода, Я люблю тебя как сумасшедший. Присоединяйтесь к акции вместе с нами! #деньпоэзии #деньпоэзии19

Публикация от МХАТ им. М. Горького (@mxat_gorkogo)

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Поэзия для меня, это не просто рифма или набор слов о чем-то важном, обличённых в красивую форму. Поэзия для меня это образ жизни, образ мысли, мое видение мира, мой воздух, то без чего я не могу. Это маленькое прекрасное видео с одного из больших концертов не передаёт и части того, что происходит в зале, когда я погружаюсь в свои стихи, когда в них погружаетесь и вы. Дорогие поэты и любители стихов я поздравляю вас с Всемирным Днем Поэзии! Мир через призму данного вида искусства - это прекрасный и волшебный мир. Вдохновения вам. С любовью, Ваш Поэт ❤️ #ахвидео #поэзия #стихи #всемирныйденьпоэзии #деньпоэзии #поэт #концерт •СПАСИБО• Оператор: @gera_39 Музыка: @mishamishenko Продюсер: @kaverkaver

Публикация от Ах Астахова (@ah_astakhova)

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"Живи, пока тебе живётся...." ⠀ Поэзия словно музыка, способна объединить народы и их культуры, а также помочь обрести взаимопонимание, выразив чувства и мысли в поэтической форме. Таким образом, и язык музыки способен сказать то, что невозможно передать простыми словами... ⠀ #Международныйденьпоэзии #Зара #Живипокатебеживется #певицаЗара #Zara #singer #Zarasinger #zaramusic #Zara #стихи #РадмилаКорман #живи #живипокатебеживется #деньпоэзии #поэзия

Публикация от Официальный Клуб поклонников (@zara_officialclub)

 

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