Тютчев, Высоцкий и Асадов. В День поэзии пользователи соцсетей делятся любимыми стихами

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Возможно, вы не знали, но сегодня Всемирный День поэзии. Праздник отмечают во всех уголках планеты. МХАТ им. Горького присоединился к акции, посвященной самому поэтическому Дню на земле, и вместе с Сергеем Пускепалисом начинает марафон стихотворением Михаила Аркадьевича Светлова «Перемены»: С первого пожатия руки Как переменилось все на свете! Обручи катают старики, Ревматизмом мучаются дети, По Севану ходят поезда, В светлый полдень зажигают свечи, Рыбам опротивела вода, Я люблю тебя как сумасшедший. Присоединяйтесь к акции вместе с нами! #деньпоэзии #деньпоэзии19