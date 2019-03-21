Медведев вручил премии правительства в области культуры

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области культуры за 2018 год. Торжественная церемония прошла в Доме приемов кабинета министров.

Правительственные премии в области культуры учреждены в 2005 году, сейчас размер каждой из них составляет 2 млн рублей. Премии присуждаются за произведения в области литературы, изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, театрального, церковного и аудиовизуального искусства, архитектуры и дизайна, за выдающуюся просветительскую деятельность в сфере культуры, за создание наиболее талантливых творческих проектов и произведений для детей и юношества.

Среди лауреатов - авторы проекта "Возрождение исторической усадьбы Середниково как мемориального центра великого русского поэта М.Ю.Лермонтова" - Михаил Лермонтов, Елена Лермонтова и Юрий Лермонтов, которые приходятся непрямыми потомками поэту, погибшему в 27 лет. Отмечен и еще один исторический проект - создание архитектурной концепции музейного комплекса "Куликово поле". Премия присуждена его автору Алексею Воронцову, главному архитектору Сергею Гнедовскому и главному художнику Андрею Рейнеру.

Премию получили Надежда Бабкина как директор Московского государственного музыкального театр фольклора "Русская песня", исполнительный директор этого проекта Антон Собянин и главный хормейстер Лариса Суханова.

Медведев также вручил премии художникам Алексею Суховецкому за цикл живописных произведений "Москва, как много в этом звуке..." и Игорю Олейникову за иллюстрации к сказке братьев Гримм "Бременские музыканты", писателям Святославу Рыбасу за серию книг о российской истории XX века и Сергею Шаргунову за художественно-биографическое издание "Катаев. Погоня за вечной весной", худруку Санкт- Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Соломону Спиваку за проект по сохранению и популяризации традиций русского психологического театра" и режиссеру Евгению Ховаеву за создание документального фильма "Конкурс". Кроме того, Андрею Руденцову премия присуждена как руководителю проекта за серию книг "Архитектурное наследие России"

Отмечены заслуги коллектива Российской академии музыки имени Гнесиных. Премия за создание научно-творческой лаборатории современной хоровой музыки присуждена руководителю проекта Маргарите Апексимовой, исполняющей обязанности ректора Галине Маяровской и главному дирижеру, доценту кафедры хорового дирижирования Александру Рыжинскому.

Глава кабмина заверил, что государство продолжит поддержку деятелей культуры.

"Правительство и далее будет поддерживать всех, кто старается своими активными действиями формировать культуру нашей огромной, многонациональной страны", - заявил Медведев. Он напомнил, что в России "впервые появился отдельный национальный проект в сфере культуры", по которому власти "постараются продолжить формирование условий для интересной, насыщенной, активной жизни в сфере культуры".

Глава кабинета министров согласился с лауреатами премии, говорившими о роли культуры в современном мире. Так, директор директор Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина отметила значение культуры для безопасности страны. "Для меня было несколько неожиданно услышать, что культура - это гарант национальной безопасности. Я это обязательно передам тем, кто этой безопасностью занимается, чтобы они тоже опирались на силы культуры", - с улыбкой заметил председатель правительства. Он также продолжил мысль художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке Соломона Спивака. "Тема, которая мне запомнилась, это та, что в нынешней международной обстановке вручение этой премии (в области культуры) - это акт мужества. Так что я поздравляю Министерство культуры и других коллег, которые этим занимаются. Даже не знаю, чем для вас это закончится, потому что в нынешней международной обстановке это потребовало концентрации усилий", - рассмеялся Медведев.

Глава правительства отметил, что число претендентов на премии в области культуры растет с каждым годом. По словам премьер-министра, про каждого лауреата "можно сказать, что он уникален в своей профессии". "Главное, что объединяет всех лауреатов, - это преданность своему делу и искренняя любовь к культуре и стране", - подчеркнул Медведев. Он процитировал писателя, философа и художника Николая Рериха, который говорил, что "культура не может цвести без энтузиазма <...> Культура умолкает там, где сердце немо". Медведев считает, что "такие красивые слова могут быть адресованы каждому из лауреатов".

Председатель правительства подчеркнул, что для России "очень важно сохранять связь, которая соединяет поколения, традиции, которые формировались очень много лет назад, и в то же время обогащать их современными, новыми тенденциями". Медведев рассчитывает, что лауреаты премии "полны разнообразных планов" и своим примером будут вдохновлять коллег и поклонников. Он поблагодарил их за работу и пожелал дальнейших успехов.