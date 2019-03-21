Создатели "Маши и Медведя" запишут детские песни на популярные в мире мелодии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Студия "Анимаккорд" запустит в апреле проект "Машины песенки", в котором героиня мультфильма "Маша и Медведь" споет песни на известные в разных странах мира мелодии. Об этом в четверг сообщил генеральный директор студии, продюсер мультфильма Дмитрий Ловейко во время открытого урока "Ура! Мультики!".

"Поскольку Маша действительно любима во многих странах, мы придумали маленький проект "Машины песенки". В каждой стране мы взяли самую известную, самую любимую мелодию и на эту мелодию написали свои стихи. И Маша совсем по-детски эту песенку споет. Это новый проект, он выйдет совсем скоро, в апреле", - сказал Ловейко во время трансляции урока.

Зрители также получили ответы на интересующие их вопросы о мультфильме. Художественный руководитель проекта "Маша и Медведь" Денис Червяцов обещал подумать о возможной влюбленности Маши в мальчика в следующем сезоне, а также рассказал, что изначально она "была страшным персонажем, и только потом преобразилась в довольно симпатичную девочку с зелеными глазами".

Участниками урока стали школьники из Челябинска, Барнаула, Перми и Рязани. Зрителям наглядно показали, какой путь проходит мультфильм от задумки до "встречи" со зрителем и какие профессии нужны для его создания.

Модератором урока был теле- и радиоведущий Антон Комолов.

Открытые уроки

Первый всероссийский открытый урок, организованный при поддержке Министерства просвещения РФ, был посвящен правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе. Он прошел на базе НИТУ "МИСиС" 8 февраля 2018 года, его аудиторией стали около 1 млн учащихся из более чем 18 тыс. школ России.

С 11 по 14 декабря 2018 года в Ярославле прошел Всероссийский форум профессиональной навигации "Проектория". 13 декабря открытый урок на форуме провел президент РФ Владимир Путин. Трансляции мероприятий форума набрали в социальных сетях более 11 млн просмотров.

В этом году открытые уроки для российских школьников будут проходить дважды в месяц по четвергам в 13:00 мск. Предыдущие всероссийские открытые уроки "Проснулся утром - убери свою планету" и "Менделеев? Элементарно!" набрали в социальных сетях более 7,5 млн просмотров.