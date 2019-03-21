Умер актер Петр Зайченко

ВОЛГОГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в четверг в больнице Волгограда. Об этом ТАСС сообщила внучка актера Ксения Амирова.

Ранее ТАСС сообщал, что в начале февраля Зайченко был госпитализирован с инфарктом в Волгоградскую областную больницу, состояние его было стабильно тяжелым.

"Это произошло сегодня, в 10:25 его не стало <...> У него ухудшилось состояние, у него был третий инфаркт", - сказала Амирова.

По ее словам, решение о дате и месте прощания, о том, где Зайченко будет похоронен, пока не принято.

Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области. Он известен по ролям в таких фильмах как "Парад планет", "Плюмбум, или Опасная игра", "Такси-блюз", "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также в сериалах "Дальнобойщики", "Участок". В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".