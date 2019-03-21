Рыбас попросил Медведева передать регулирование книжной отрасли Минкультуры

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Писатель Святослав Рыбас в четверг обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой передать полномочия государственного регулирования книжной отрасли от Роспечати Министерству культуры.

"К сожалению, писатели сейчас отделены от Министерства культуры, так организационно сложилось. Но писательское сообщество поручило мне выразить вам глубочайшую просьбу вернуть нас в лоно культуры и в лоно Министерства культуры", - сказал Рыбас на церемонии вручения премий правительства РФ в области культуры за 2018 год.

Официальное обращение писателей к руководству страны прозвучало впервые. В писательском сообществе в последние месяцы обсуждается вопрос об изменении регулирования отрасли. Некоторые выступают за передачу соответствующих полномочий от Роспечати, которая находится в ведении Минкомсвязи, Минкультуры.

Ранее в интервью ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в таких предложениях есть логика. Он также отметил, что решение этого вопроса находится в компетенции правительства РФ.