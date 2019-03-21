Минкультуры одобрило афишу XXXIX Международных Ганзейских дней

ПСКОВ, 21 марта. /ТАСС/. Министерство культуры РФ одобрило афишу XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в конце июня 2019 года. Об этом в четверг сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева, выступая на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению Ганзейских дней.

"Исполняя решение федерального оргкомитета, по итогам переговоров [губернатора] с министром культуры РФ в настоящий момент в соответствии со всеми полученными рекомендациями из правительства РФ и Министерства культуры РФ, мы сформировали афишу, которая одобрена и Министерством культуры России и в правительстве ее тоже видели, замечания, которые возникали, мы устранили", - сказала Малышева.

Она также отметила, что основные мероприятия Ганзейских дней пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. "Состоится ганзейский форум приграничного сотрудничества "Путь навстречу". Основные мероприятия - церемонии открытия и закрытия Ганзейских дней, которые пройдут в псковском кремле. Ответственным исполнителем по данному мероприятию по поручению Министерства культуры РФ является Росконцерт. <..> Предполагается выступление сводного детского хора России в составе 800 человек и в сопровождении вновь созданного, молодежного российского симфонического оркестра", - рассказала Малышева.

По ее словам, 28 июня в Пскове состоится хоровой гала-концерт. А до начала праздничных мероприятий, с 13 по 18 июня в регионе пройдет международная ганзейская научно-практическая библиотечная конференция. Она будет организована совместно с Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени Рудомино.

Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня 2019 года, по предварительной оценке, в дни Ганзы Псков посетят более 600 тыс. человек. Организационный комитет по подготовке мероприятия возглавляет заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

Ганзейский союз объединяет 186 городов из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 14 ганзейских городов, все они исторически связанны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.