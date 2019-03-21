Фильм "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в российский прокат 24 декабря 2020 года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Продолжение российского фильма "Последний богатырь" режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в российский прокат 24 декабря 2020 года, сообщила в четверг пресс-служба компании Disney.

"Фильм "Последний богатырь" - история об обычном парне по имени Иван, который неожиданно переносится из суеты современной Москвы в сказочную страну Белогорье, открывает в себе богатырские отвагу и решительность, встречает друзей и находит настоящую любовь. <...> Волшебное приключение Disney "Последний богатырь: Корень зла" выйдет в российский прокат 24 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, во второй части зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Режиссер Дмитрий Дьяченко отметил, что в этой части появится новый отрицательный персонаж. "Во второй части мы усиливаем экшн, делаем гораздо ярче визуальную составляющую, и так же, как и в первом фильме, у нас появится новый персонаж, полностью созданный с помощью компьютерной графики. В "Последнем богатыре" это был Водяной, а в "Корне зла" появится злобный, безбашенный разбойник - Колобок", - цитирует его пресс-служба.

По словам представителей Disney, съемки второй части фильма должны стартовать в июле 2019 года и будут проходить как в съемочных павильонах, так и в специально выстроенных декорациях. Съемочная группа также предпримет ряд экспедиций, в том числе в предгорья Урала и Краснодарский край.

О фильме

"Последний богатырь" - приключенческий фильм производства компании Disney в России и российской киностудии Yellow, Black and White. Картина создана на основе русских сказок с классическими фольклорными персонажами: Бабой Ягой, Кощеем Бессмертным и Водяным.

Главный герой фильма - парень по имени Иван, зарабатывающий на жизнь, изображая мага на экране телевизора. По воле случая он переносится из современной Москвы в сказочное Белогорье - мир, населенный героями русских сказок, где волшебство настоящее. Волшебная сказка Disney "Последний богатырь" вышла в широкий прокат 26 октября 2017 год.