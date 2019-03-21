Премию BraVo за вклад в музыкальную культуру посмертно присудили Шарлю Азнавуру

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Приз "За вклад в мировую музыкальную культуру" международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки посмертно присудили французскому шансонье Шарлю Азнавуру. Церемония объявления лауреатов проходит в четверг в Государственном Кремлевском дворце, передает корреспондент ТАСС.

"Мир потерял великого артиста, но его искусство продолжает жить и долго-долго будет озарять своим светом не одно поколение. И сегодня премию в номинации "За вклад в мировую музыкальную культуру" международной профессиональной премии BraVo мы посвящаем Шарлю Азнавуру", - объявил ведущий церемонии Филипп Киркоров. Статуэтка будет передана семье певца.

Песню Азнавура "Вечная любовь" (Une Vie D’Amour) на концерте исполнила Тамара Гвердцители. "Невозможно говорить в прошедшем времени о Шарле Азнавуре. Это сокровищница мировой музыки, это чувство страсти, мысли великого человека. Спасибо, маэстро, за вашу музыку, за песни, которые сделали наш мир красивее, счастливее", - сказала она.

Азнавур - французский певец армянского происхождения, актер и дипломат. Исполнитель, поэт и композитор, является соавтором около 1,4 тыс. песен. В мире продано 180 млн записей Азнавура, он также сыграл более 60 ролей в кино. Артист умер 1 октября 2018 года в возрасте 94 лет.