Анимационная премия "Мультимир" открыла голосование на своем сайте

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российская индустриальная премия в сфере анимации и лицензирования "Мультимир" открыла голосование за любимый мультфильм, мультсериал, персонажа и песню, сообщили в среду в пресс-службе одноименного фестиваля.

"Оргкомитет IV Фестиваля "Мультимир", который состоится с 30 мая по 2 июня на ВДНХ, объявляет о запуске народного голосования одноименной премии. В списке номинантов "Смешарики", "Лунтик", "Белка и Стрелка", "Ми-ми-мишки", "Сказочный патруль", а также новинки - "Пчелография", новое "Простоквашино", "Гурвинек" и другие", - говорится в сообщении.

Церемония награждения победителей пройдет в день открытия "Мультимира" - 30 мая. Проголосовать можно на сайте премии 1 раз в сутки.

Организатором премии является компания "Цифровое телевидение" при поддержке медиахолдинга ВГТРК и Ассоциации анимационного кино. Вручение премии состоится в рамках IV Фестиваля анимации и детских развлечений "Мультимир", который объединит на своей площадке ведущие анимационные студии России, популярные зарубежные анимационные бренды, а также развлекательные и образовательные центры.