Тбилисский театр Грибоедова покажет два спектакля в четырех городах России

ТБИЛИСИ, 1 мая. /Корр. ТАСС Артем Авакимов/. Два спектакля по мотивам известных повестей Льва Толстого "Холстомер" и Николая Гоголя "Шинель" собирается показать Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова в рамках октябрьского турне по четырем городам России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил гендиректор театра Николай Свентицкий.

"Осенью у нас будет целый ряд гастролей. Мы отправимся по четырем регионам России с двумя спектаклями - это "Холстомер" по повести Толстого и "Шинель" по Гоголю", - сказал Свентицкий.

Предварительные даты гастрольного турне по РФ - 13-25 октября. В рамках гастролей театр Грибоедова покажет постановки во Владимире, Казани, Йошкар-Оле и Нижнем Новгороде. Театральное турне будет организовано при поддержке Министерства культуры России в рамках федеральной программы "Большие гастроли".

Премьера "Холстомера" в Тбилисском театре Грибоедова состоялась с 2012 году. Режиссером является Автандил Варсимашвили. Для воплощения классического произведения режиссер-постановщик, не опасаясь сравнений с прославленными предшественниками, нашел новые смыслы, подобрал новую стилистику и создал самостоятельный спектакль, современное действо - яркое, зрелищное и при этом трагическое и пронзительное. В спектакле театра Грибоедова используется неожиданный ход: Холстомер представлен в трех возрастных проявлениях. Но главным героем остается один - старый пегий мерин, перед которым на пороге гибели проходит вся его жизнь, полная страданий.

Спектакль "Шинель", режиссер которого также Автандил Варсимашвили, является новой постановкой. Его премьера состоялась в феврале текущего года. Варсимашвили в своем понимании "Шинели" отчасти следует направлению Гофмана, но, как всегда, идет по собственному пути. Он разрушает хрестоматийные клише условностью замысла: перед зрителем предстают не классические гоголевские персонажи, а актеры, которые разыгрывают "Шинель" прямо здесь и сейчас. Это спектакль-феерия, спектакль-фантасмагория, спектакль-волшебная призма, и он - о любви.