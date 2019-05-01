Премьера документального фильма Федорченко "Кино эпохи перемен" пройдет в сентябре

КАЛИНИНГРАД, 1 мая. /ТАСС/. Первый показ нового документального фильма Алексея Федорченко об особенностях кинопроизводства в России "Кино эпохи перемен" состоится в сентябре. Об этом в среду сообщил ТАСС режиссер картины на первом Международном калининградском кинофестивале "Край света. Запад".

"Мой документальный фильм будет полностью готов в мае, а осенью будут первые показы, премьера будет в сентябре. Про то, где будет прокат, я еще не знаю, я только закончил работу", - сказал Федорченко.

Жанр ленты режиссер характеризует как "комедия-реквием". "В начале 2000-х я хотел сделать фильм об особенностях кинопроизводства в России на примере Свердловской киностудии, потому что все студии прошли примерно одинаковую историю - рейдерские захваты, стрелки с бандитами, бессилие государства. Тогда я написал сценарий, который назывался "Кино эпохи перемен", это была жесткая драма, и в прошлом месяце я этот фильм снял", - отметил он.

Федорченко добавил, что фильм получился не драмой, а комедией. "Потому что ракурс изменился, ситуация изменилась, кино абсолютно документальное, но сейчас сложно представить, что такое было, получился жанр комедия-реквием", - сказал он.

Режиссер игрового и документального кино, сценарист и продюсер Алексей Федорченко родился в 1966 году в Соль-Илецке Оренбургской области. Окончил инженерно-экономический факультет Уральского политехнического института, а после сценарный факультет ВГИКа. Его работы удостоены призов крупнейших мировых и отечественных смотров, таких как Венецианский кинофестиваль, "Кинотавр" и другие.

"Край света" появился восемь лет назад на Сахалине. В 2019 году фестиваль впервые был организован в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как социальный проект, региональный центр притяжения творческой активности, где каждый зритель может проявить себя в различных художественных сферах. На фестивале проходят две конкурсные программы: фильмы для подростков "Кино на вырост" и конкурс "Игродок: фабрика реальности", где собрано все самое интересное и важное, что происходит в настоящее время в кино.