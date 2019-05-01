"Хор Турецкого" выступил с "Песнями Победы" в Риме

РИМ, 2 мая. /ТАСС/. Концерт в римском зале "Кончилиационе", в двух шагах от Ватикана, в среду вечером стал для "Хора Турецкого" и арт-группы Soprano началом их музыкального исторического марафона "Песни Победы", который проходит в этом году третий раз и охватит 14 городов в Европе и Северной Америке. Как и в предыдущие годы, выступления приурочены к годовщине окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, передает корреспондент ТАСС.

"Хор Турецкого" раньше уже бывал в Италии, но впервые выступил в Риме. "В этом году мы начинаем с Вечного города - он дает нам позитивный заряд, эмоции, вдохновение", - поделился с журналистами народный артист России Михаил Турецкий, основатель и бессменный руководитель коллектива. Он рассказал, что "энергетика Древнего Рима настолько заряжает", что еще днем участники хора спели "Подмосковные вечера" - "интернациональный хит, переведенный на все языки мира, даже китайский" - у стен древнего Колизея, чем привлекли внимание многочисленных прохожих.

Сам Турецкий называет проект "Песни Победы" миротворческой акцией. "Мы исполняем песни единства, песни дружбы, песни мира. Это - миротворческая акция, нам не нужна победа любой ценой, мы не хотим войны, мы стремимся к единству со всеми, чтобы сохранить наш хрупкий мир. И об этом мы говорим со сцены через песни", - сказал Турецкий. Исполненные композиции выходят за рамки песен только военных лет. На продлившемся более двух часов концерте прозвучали песни как на русском, так и на итальянском языках. Программа от города к городу несколько меняется за счет "национальных посвящений". Италии, в частности, была посвящена ария герцога из оперы "Риголетто".

"Песни Победы" - проект правительства Москвы, реализованный при поддержке МИД и Минкультуры РФ. Изначально он был запущен к 70-летию Победы в 2015 году, когда первый концерт состоялся на Поклонной горе в Москве. В 2016 году "Хор Турецкого" 9 мая выступил с программой в Севастополе, а 7 мая 2017 года - на площади Жандарменмаркт в Берлине. Таким образом Турецкий выполнил данное некогда своему отцу обещание.

В прошлом году в честь 73-й годовщины Победы музыканты дали концерты во Франции, Словении, Австрии, Германии, Белоруссии, России, Израиле и США. В этом году маршрут еще расширился. Помимо Рима выступления пройдут в Вашингтоне, Торонто, Пекине. Центральным станет концерт на площади Белорусского вокзала в Москве 9 мая. У коллектива уже есть планы на следующий год. К 75-летию Победы "Хор Турецкого" надеется организовать всероссийский тур и проехать от Сталинграда до Берлина. Есть планы и вернуться в Рим - на открытую площадку. Проекту уже оказала поддержку мэрия итальянской столицы.

Примечательно, что все концерты бесплатные. Для получения билета было достаточно зарегистрироваться через интернет. Зал аудиториума "Кончилиационе" на 1,5 тыс. мест был полностью заполнен.