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Каннский кинофестиваль - 2019

Новый фильм Ларисы Садиловой будет показан на Каннском фестивале

Картина "Однажды в Трубчевске" рассказывает о жизни русской провинции

ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Фильм Ларисы Садиловой "Однажды в Трубчевске" приглашен в программу 72-го Каннского кинофестиваля. Он будет показан в рамках конкурса "Особый взгляд", сообщили в четверг устроители кинофорума.

"Каннский фестиваль впервые принимает российского режиссера Ларису Садилову, но это уже седьмой фильм в ее творческой биографии", - отметили в пресс-службе фестиваля. По словам устроителей, "новую картину режиссера, хронику жизни русской провинции, отличают теплота и искренность повествования, участие замечательных актеров".

В этом году в престижном конкурсе "Особый взгляд" будут представлены сразу две российские киноленты. Как было объявлено ранее, в эту программу уже приглашена картина Кантемира Балагова "Дылда". Организаторы отметили, что 27-летний российский режиссер во второй раз представляет свои работы на Каннском фестивале. В 2017 году его дебютный фильм "Теснота" был удостоен в Канне приза Международной федерации кинопрессы.

Предстоящий 72-й международный Каннский кинофестиваль открывается 14 мая.

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РоссияФранцияКаннский кинофестиваль - 2019
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