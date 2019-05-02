Колумбийский режиссер Поланко представил фильм на фестивале "Край света" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 мая. /ТАСС/. Режиссер Хуан Пабло Поланко из Колумбии представил участникам первого Международного калининградского кинофестиваля "Край света. Запад" свою дебютную полнометражную работу "Лапю".

"Мы уже показали фильм во многих далеких от Колумбии странах, европейская премьера ленты состоялась на Берлинале. Фильм рассказывает частную историю, однако в целом получается рассуждение над значимыми вещами. Лента размышляет о смерти. Несмотря на то, что в основе лежит вполне конкретная история, картина затрагивает чувства людей по всему миру, после просмотра зрители начинают задумываться над тем, какие у них были отношения с теми родными, которых уже нет в живых", - сказал Хуан Пабло Поланко ТАСС.

Режиссер также отметил, что находит интересными работы коллег из России. "Я знаком с классическим российским кино, смотрел работы Андрея Тарковского, Александра Сокурова. Мне бы хотелось посмотреть и современные фильмы из России, но пока не было подходящего момента", - добавил он.

Фильм "Лапю" рассказывает о традиции, которая до сих пор существует в индейском племени вайю, которое проживает в пустыне Ла-Гуахира (север Колумбии и северо-запад Венесуэлы). Согласно поверью индейцев, если человеку во сне является его умерший родственник, то необходимо выкопать покойника и освободить его кости из земли, разрушив тем самым границу между миром мертвых и живых. Над созданием фильма также работал колумбийский режиссер Сезар Алехандро Хаймс.

Хуан Пабло Поланко родился в Боготе (Колумбия) в 1994 году, учился в Ксаверианском университете на факультете искусств. Изучал режиссуру в школе кинематографии в Мадриде. Основал кинокомпанию "Los Ninos Films", где снял большинство своих работ, включая свой дебютный полнометражный фильм "Лапю".

Фестиваль "Край света" впервые прошел восемь лет назад на Сахалине. В 2019 году фестиваль был проведен в Калининграде. "Край света. Запад" задуман как масштабный социальный проект, региональный центр притяжения творческой активности, где каждый зритель может стать непосредственным участником событий, проявив себя в различных художественных сферах. На фестивале проходят две конкурсные программы: фильмы для подростков "Кино на вырост" и конкурс "Игродок: фабрика реальности".